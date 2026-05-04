A Fifa, entidade máxima do futebol, anunciou um investimento recorde de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) na Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede. Aliado ao aporte financeiro, a pesquisa Women and Sport 2026, do IBOPE Repucom, revela que o interesse feminino pelo torneio nunca foi tão alto. Essa realidade recente marca um novo capítulo na consolidação da modalidade tanto no cenário nacional quanto no global.

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O montante recorde destinado à competição é o dobro do que foi investido na edição de 2023. O valor reforça não apenas a relevância esportiva do evento, mas também seu potencial econômico, midiático e de conexão com as marcas. Segundo dados do estudo do IBOPE, 71% das brasileiras conectadas se declaram fãs de Copa do Mundo, uma evolução de 22% em relação a 2014, quando apenas 58% do público feminino afirmava o mesmo.

Sedes e o protagonismo feminino

A Copa do Mundo de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com partidas em oito capitais brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Salvador. A realização de um evento desse porte no país tende a atrair novos patrocinadores e ampliar a visibilidade das atletas.

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Um dos destaques da infraestrutura é o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O estádio do Internacional será uma das sedes oficiais, tornando o Colorado o único clube brasileiro a receber jogos de três edições de Copas do Mundo em seu próprio estádio. Na Copa de 1950, o Estádio dos Eucaliptos recebeu dois jogos. Em 2014, foi a vez do Beira-Rio ser palco de cinco partidas.

- O futebol feminino ganhou escala, atrai mais público e cada dia mais passa a ser tratado como um produto relevante também do ponto de vista de mercado. Este investimento da Fifa e a realização da Copa do Mundo no Brasil tendem a acelerar esse cenário. No caso do Internacional, ter o Beira-Rio como uma das sedes insere o clube diretamente nesse movimento, e reforça nosso trabalho e compromisso diário com a modalidade - afirma Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional.

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Ativo estratégico e geração de valor

Para Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de marcas da End to End, o aporte recorde posiciona o futebol feminino como uma plataforma consistente de audiência e engajamento.

- Estamos diante de uma disputa mais estruturada pela atenção do público, em que o crescimento da modalidade já se traduz em interesse real do mercado anunciante. Esse nível de investimento potencializa ainda mais o desenvolvimento, eleva o padrão de entrega do produto e consolida o futebol feminino como um ativo estratégico dentro do ecossistema global de esporte e mídia - analisa.

Esse panorama tem provocado uma corrida por posicionamento entre plataformas de conteúdo e dados. É o caso da Flashscore, que vem estruturando uma frente dedicada exclusivamente à categoria no Brasil, com a produção de entrevistas, minidocumentários e parcerias com nomes como a ex-jogadora Francielle e a narradora Elaine Trevisan.

Audiência Digital

- O crescimento do futebol feminino está diretamente ligado à diversificação do público que consome o esporte. Estruturar uma frente dedicada a essa cobertura é um passo natural para a Flashscore, que quer ir além do placar e contribuir para a construção de narrativas, bastidores e conteúdos que aproximem o torcedor da modalidade - afirma Alexandre Vasconcellos, Diretor Regional da Flashscore no Brasil.

Os números da última edição da Copa do Mundo Feminina, já comprovam essa força. Em 2023, a plataforma registrou mais de 247 milhões de open details globalmente. No recorte brasileiro, o jogo entre Brasil e França registrou 2,2 milhões de usuários, praticamente o dobro da média de audiência por partida da Série A do Brasileirão no mesmo período (1,09 milhão).

Treino da Seleção Feminina em Cuiabá. Preparação para o Fifa Series que aconteceu em abril de 2026. (Lívia Villas Boas/CBF)

Seleção Feminina supera audiência do Derby paulista

Na estreia da Seleção Brasileira Feminina na Fifa Series, em abril deste ano, a transmissão multiplataforma do Grupo Globo alcançou mais de 22,6 milhões de pessoas.

De acordo com o Ibope, a audiência foi 10% maior que a do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Brasileirão Masculino e exibido apenas um dia após a partida da Seleção. No quesito alcance, o desempenho no feminino foi ainda mais expressivo, superando em 38% ao Derby paulista.

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