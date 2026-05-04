Investimento bilionário da Fifa e engajamento recorde marcam maior procura do futebol feminino no Brasil
Pesquisa aponta que 71% das brasileiras se declaram fãs da Copa do Mundo
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A Fifa, entidade máxima do futebol, anunciou um investimento recorde de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) na Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede. Aliado ao aporte financeiro, a pesquisa Women and Sport 2026, do IBOPE Repucom, revela que o interesse feminino pelo torneio nunca foi tão alto. Essa realidade recente marca um novo capítulo na consolidação da modalidade tanto no cenário nacional quanto no global.
Entenda PL da Copa do Mundo Feminina de 2027 e o que muda se ele for aprovado
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O montante recorde destinado à competição é o dobro do que foi investido na edição de 2023. O valor reforça não apenas a relevância esportiva do evento, mas também seu potencial econômico, midiático e de conexão com as marcas. Segundo dados do estudo do IBOPE, 71% das brasileiras conectadas se declaram fãs de Copa do Mundo, uma evolução de 22% em relação a 2014, quando apenas 58% do público feminino afirmava o mesmo.
Sedes e o protagonismo feminino
A Copa do Mundo de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, com partidas em oito capitais brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Salvador. A realização de um evento desse porte no país tende a atrair novos patrocinadores e ampliar a visibilidade das atletas.
Um dos destaques da infraestrutura é o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O estádio do Internacional será uma das sedes oficiais, tornando o Colorado o único clube brasileiro a receber jogos de três edições de Copas do Mundo em seu próprio estádio. Na Copa de 1950, o Estádio dos Eucaliptos recebeu dois jogos. Em 2014, foi a vez do Beira-Rio ser palco de cinco partidas.
- O futebol feminino ganhou escala, atrai mais público e cada dia mais passa a ser tratado como um produto relevante também do ponto de vista de mercado. Este investimento da Fifa e a realização da Copa do Mundo no Brasil tendem a acelerar esse cenário. No caso do Internacional, ter o Beira-Rio como uma das sedes insere o clube diretamente nesse movimento, e reforça nosso trabalho e compromisso diário com a modalidade - afirma Renata Armiliato, gerente de futebol feminino do Internacional.
Ativo estratégico e geração de valor
Para Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de marcas da End to End, o aporte recorde posiciona o futebol feminino como uma plataforma consistente de audiência e engajamento.
- Estamos diante de uma disputa mais estruturada pela atenção do público, em que o crescimento da modalidade já se traduz em interesse real do mercado anunciante. Esse nível de investimento potencializa ainda mais o desenvolvimento, eleva o padrão de entrega do produto e consolida o futebol feminino como um ativo estratégico dentro do ecossistema global de esporte e mídia - analisa.
Esse panorama tem provocado uma corrida por posicionamento entre plataformas de conteúdo e dados. É o caso da Flashscore, que vem estruturando uma frente dedicada exclusivamente à categoria no Brasil, com a produção de entrevistas, minidocumentários e parcerias com nomes como a ex-jogadora Francielle e a narradora Elaine Trevisan.
Audiência Digital
- O crescimento do futebol feminino está diretamente ligado à diversificação do público que consome o esporte. Estruturar uma frente dedicada a essa cobertura é um passo natural para a Flashscore, que quer ir além do placar e contribuir para a construção de narrativas, bastidores e conteúdos que aproximem o torcedor da modalidade - afirma Alexandre Vasconcellos, Diretor Regional da Flashscore no Brasil.
Os números da última edição da Copa do Mundo Feminina, já comprovam essa força. Em 2023, a plataforma registrou mais de 247 milhões de open details globalmente. No recorte brasileiro, o jogo entre Brasil e França registrou 2,2 milhões de usuários, praticamente o dobro da média de audiência por partida da Série A do Brasileirão no mesmo período (1,09 milhão).
Seleção Feminina supera audiência do Derby paulista
Na estreia da Seleção Brasileira Feminina na Fifa Series, em abril deste ano, a transmissão multiplataforma do Grupo Globo alcançou mais de 22,6 milhões de pessoas.
De acordo com o Ibope, a audiência foi 10% maior que a do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Brasileirão Masculino e exibido apenas um dia após a partida da Seleção. No quesito alcance, o desempenho no feminino foi ainda mais expressivo, superando em 38% ao Derby paulista.
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