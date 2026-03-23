A Seleção Brasileira Feminina será convocada nesta quarta (25), às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A competição visa a disputa do Fifa Series, torneio realizado na Arena Pantanal entre os dias 11 e 18 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Agenda da Seleção Brasileira

A estreia da equipe comandada por Arthur Elias será no sábado, 11 de abril, às 21h30 (horário local), contra a Coreia do Sul. Mais cedo, no mesmo dia e no mesmo estádio, Canadá e Zâmbia se enfrentam às 15h.

continua após a publicidade

Na terça-feira (14), Canadá e Coreia do Sul jogam às 15h. Em seguida, às 21h30, o Brasil enfrenta a Zâmbia. A rodada final será disputada no sábado (18): Coreia do Sul e Zâmbia entram em campo às 15h, e Brasil e Canadá se enfrentam às 21h30.

➡️ Lateral do São Paulo avança na recuperação e volta a treinar com o elenco

Formato da Fifa Series

A FIFA Series feminina 2026 será disputada durante a janela internacional de março e abril, com sedes no Brasil, na Costa do Marfim e na Tailândia.

continua após a publicidade

Ao todo, 12 seleções participam do torneio, distribuídas em três grupos com quatro equipes cada. O formato prevê a realização de confrontos internacionais entre equipes de diferentes confederações, com o objetivo de ampliar o intercâmbio técnico.

Além das partidas, as federações envolvidas terão experiência em organização de eventos, logística, arbitragem e gestão de competições em padrão internacional, em estrutura semelhante à de grandes torneios da FIFA, como a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

➡️ Seleção Feminina precisará se adaptar à regra da Fifa sobre presença feminina na comissão