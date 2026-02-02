menu hamburguer
Futebol Feminino

Itabirito apresenta elenco feminino para disputa da A2, Copa do Brasil e Mineiro

Com base mantida após o acesso, clube fez ajustes pontuais com reforços

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/02/2026
19:37
Itabirito apresenta elenco para a Série A2 do Brasileirão Feminino. (Foto: Matheus Ramos)
imagem cameraItabirito apresenta elenco para a Série A2 do Brasileirão Feminino. (Foto: Matheus Ramos)
O Itabirito deu a largada oficial na temporada 2026 do futebol feminino. Neste ano, as Gatas do Mato disputam o Campeonato Brasileiro A2, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.

Gerente de futebol do clube, Breno Mendes destacou o planejamento como pilar para 2026.

— Estamos construindo um projeto sólido, com planejamento, responsabilidade e ambição. O elenco foi montado pensando em competitividade em todas as competições. A temporada 2026 será um passo importante na consolidação do futebol feminino do Itabirito — afirmou.

Itabirito inicia temporada com evento

Na última sexta-feira (23/1), o clube promoveu um evento receptivo para atletas e comissão técnica, marcando o início da preparação das Gatas do Mato para um ano que promete calendário cheio e novos desafios.

O encontro foi realizado em um hotel na Região Metropolitana de Belo Horizonte e reuniu diretoria, staff e elenco, em um primeiro momento de integração do grupo que defenderá o clube em 2026.

Estiveram presentes o CEO Maycon Pereira, o gerente de futebol Breno Mendes e Nina Abreu, ex-gestora do Atlético feminino, sinalizando a aposta do Itabirito em uma condução profissional e estruturada do projeto. Durante o evento, as jogadoras tiveram contato com a história do clube, os valores que norteiam o trabalho no futebol feminino e os objetivos traçados para a temporada.

Evento do Itabirito dá início à temporada 2026 das Gatas do Mato. (Foto: Matheus Ramos)
Evento do Itabirito dá início à temporada 2026 das Gatas do Mato. (Foto: Matheus Ramos)

Veja elenco para 2026

KaylaGoleiraGrêmio

Marcelle

Goleira

Atlético, São Paulo

Karen

Goleira

Santos, Seleção Brasileira

Hilary

Defensora

Real Brasília, Bahia, Atlético-MG

Thalita

Defensora

Mixto

Camila

Defensora

Real Brasília

Stephani Morgado

Defensora

Palmeiras

Flávia Gil

Defensora

Fluminense

Laine

Defensora

Real Brasília

Erica Gomes

Defensora

Internacional

Giovanna

Defensora

Ceará

De La Torre

Meio-campo

Santiago Morning (Chile)

Nathalia Rodrigues

Meio-campo

Minas Brasília, Fortaleza

Bia

Meio-campo

Real Brasília

Bruna Victória

Meio-campo

Valadares

Aninha

Meio-campo

Betim, Fluminense, Atlético-MG

Luana Rodrigues

Meio-campo

Bahia, Napoli

Keke

Atacante

Taubaté, Ipatinga, América

Janete

Atacante

São José

Emmily

Atacante

Brasil de Farroupilha

Veronica Marques

Atacante

Fluminense, Bahia, Puebla (México)

Vânia

Atacante

Vila Nova-GO

Juliana Faria

Atacante

Bahia

Bruna Marques

Atacante

Atlético, Seleção Brasileira Sub-20

Aryana

Atacante

Bahia

