Itabirito apresenta elenco feminino para disputa da A2, Copa do Brasil e Mineiro
Com base mantida após o acesso, clube fez ajustes pontuais com reforços
- Matéria
- Mais Notícias
O Itabirito deu a largada oficial na temporada 2026 do futebol feminino. Neste ano, as Gatas do Mato disputam o Campeonato Brasileiro A2, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Exclusivo: Karen se despede do Santos e acerta com o Itabirito para 2026
Futebol Feminino07/12/2025
- Futebol Feminino
Itabirito inicia processo de renovação com atletas de olho em 2026
Futebol Feminino03/12/2025
- Futebol Feminino
Como o Itabirito, SAF do interior de MG, aposta no futebol feminino para chegar à elite nacional
Futebol Feminino23/11/2025
Gerente de futebol do clube, Breno Mendes destacou o planejamento como pilar para 2026.
— Estamos construindo um projeto sólido, com planejamento, responsabilidade e ambição. O elenco foi montado pensando em competitividade em todas as competições. A temporada 2026 será um passo importante na consolidação do futebol feminino do Itabirito — afirmou.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Itabirito inicia temporada com evento
Na última sexta-feira (23/1), o clube promoveu um evento receptivo para atletas e comissão técnica, marcando o início da preparação das Gatas do Mato para um ano que promete calendário cheio e novos desafios.
O encontro foi realizado em um hotel na Região Metropolitana de Belo Horizonte e reuniu diretoria, staff e elenco, em um primeiro momento de integração do grupo que defenderá o clube em 2026.
Estiveram presentes o CEO Maycon Pereira, o gerente de futebol Breno Mendes e Nina Abreu, ex-gestora do Atlético feminino, sinalizando a aposta do Itabirito em uma condução profissional e estruturada do projeto. Durante o evento, as jogadoras tiveram contato com a história do clube, os valores que norteiam o trabalho no futebol feminino e os objetivos traçados para a temporada.
➡️ Atlético-MG retoma base feminina e vai disputar o Brasileiro Sub-20
Veja elenco para 2026
|Kayla
|Goleira
|Grêmio
Marcelle
Goleira
Atlético, São Paulo
Karen
Goleira
Santos, Seleção Brasileira
Hilary
Defensora
Real Brasília, Bahia, Atlético-MG
Thalita
Defensora
Mixto
Camila
Defensora
Real Brasília
Stephani Morgado
Defensora
Palmeiras
Flávia Gil
Defensora
Fluminense
Laine
Defensora
Real Brasília
Erica Gomes
Defensora
Internacional
Giovanna
Defensora
Ceará
De La Torre
Meio-campo
Santiago Morning (Chile)
Nathalia Rodrigues
Meio-campo
Minas Brasília, Fortaleza
Bia
Meio-campo
Real Brasília
Bruna Victória
Meio-campo
Valadares
Aninha
Meio-campo
Betim, Fluminense, Atlético-MG
Luana Rodrigues
Meio-campo
Bahia, Napoli
Keke
Atacante
Taubaté, Ipatinga, América
Janete
Atacante
São José
Emmily
Atacante
Brasil de Farroupilha
Veronica Marques
Atacante
Fluminense, Bahia, Puebla (México)
Vânia
Atacante
Vila Nova-GO
Juliana Faria
Atacante
Bahia
Bruna Marques
Atacante
Atlético, Seleção Brasileira Sub-20
Aryana
Atacante
Bahia
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias