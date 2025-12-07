A goleira Karen Xavier não seguirá no Santos na próxima temporada. Aos 32 anos, a arqueira já tem destino definido: vai defender o Itabirito, equipe que conquistou o acesso da Série A3 para a Série A2 do Brasileiro Feminino e disputará a segunda divisão nacional em 2026, segundo apurou o Lance!.

Com contrato no Peixe até o fim da atual temporada, Karen chegará ao clube mineiro sem custos, por meio de um pré-contrato. Experiente, a goleira soma passagens por Centro Olímpico, Corinthians, Atlético Nacional, Palmeiras e outras equipes do futebol brasileiro. O último jogo dela como titular pelo Santos foi em 16 de novembro, na derrota por 3 a 2 contra o Red Bull Bragantino.

A ida ao Itabirito marcará a segunda passagem de Karen pelo futebol mineiro — em 2017, ela atuou pelo Athletic-MG. Agora, retorna ao estado para liderar a meta da equipe em seu novo desafio nacional.

Itabirito planeja time competitivo para a Série A2

O Itabirito conta com o treinador Hoffman Túlio, ex-Fluminense, como treinador. Nesta temporada, além da Série A3, a equipe jogou a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, caindo para o Cruzeiro nas semifinais e ficando com o título de campeão do interior.

Em entrevista recente ao Lance!, o gerente de futebol feminino, Breno Mendes, falou sobre os objetivos para 2026 e planejou um time que possa brigar pelo acesso à elite do Brasileirão Feminino.

— Queremos que as atletas enxerguem o Itabirito como um lugar de crescimento. Não basta montar um time, é preciso criar um ambiente profissional, com metodologia, acompanhamento físico e planejamento a longo prazo — explicou Breno.