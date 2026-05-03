Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (03/05/2026)
Neste domingo (3), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Manchester United x Liverpool (Inglês), Espanyol x Real Madrid (Espanhol), Inter de Milão x Parma (Italiano), Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund (Alemão) e Aston Villa x Tottenham (Inglês). No Brasil, a rodada tem Flamengo x Vasco, São Paulo x Bahia, Internacional x Fluminense, Mirassol x Corinthians e Chapecoense x RB Bragantino.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 3 de maio de 2026):
Campeonato Italiano
7h30 – Bologna x Cagliari – Disney+
10h – Sassuolo x Milan – ESPN 2 e Disney+
13h – Juventus x Hellas Verona – Xsports e Disney+
15h45 – Inter de Milão x Parma – ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
8h – Hibernian x Celtic – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
8h – Manchester City (F) x Liverpool (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
9h – Celta de Vigo x Elche – Disney+
11h15 – Getafe x Rayo Vallecano – Disney+
13h30 – Real Betis x Real Oviedo – ESPN e Disney+
16h – Espanyol x Real Madrid – Disney+
Campeonato Inglês
10h – Bournemouth x Crystal Palace – ESPN 4 e Disney+
11h30 – Manchester United x Liverpool – ESPN e Disney+
15h – Aston Villa x Tottenham – Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – St. Pauli x Mainz – CazéTV e OneFootball
12h30 – Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund – Canal GOAT, SportyNet, RedeTV! e OneFootball
14h30 – Freiburg x Wolfsburg – Canal GOAT e OneFootball
Champions League Feminina (Semifinal)
11h30 – Barcelona (F) x Bayern de Munique (F) – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Francês
12h15 – Strasbourg x Toulouse – CazéTV
15h45 – Lyon x Rennes – CazéTV
Campeonato Saudita
15h – Al Qadsiah x Al Nassr – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
15h – Al Ahli x Al Okhdood – Canal GOAT
Campeonato Brasileiro
16h – Flamengo x Vasco – Globo, ge tv e Premiere
16h – São Paulo x Bahia – Globo e Premiere
18h30 – Internacional x Fluminense – Sportv e Premiere
18h30 – Chapecoense x RB Bragantino – Premiere
20h30 – Mirassol x Corinthians – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – São Bernardo x Ponte Preta – Globo, Sportv e Premiere
16h – Operário-PR x Londrina – Disney+
18h – Sport x Ceará – SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
18h30 – Atlético-GO x Juventude – Disney+
20h30 – América-MG x CRB – SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+
20h30 – Avaí x Novorizontino – Disney+
Major League Soccer (MLS)
16h – New York City x DC United – Apple TV
18h30 – Austin x St. Louis City – Apple TV
Campeonato Mexicano (Quartas de Final)
20h – América-MEX x Pumas – SportyNet
22h15 – Toluca x Pachuca – SportyNet
