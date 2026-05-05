Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (05/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
06:00
Julián Álvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League
imagem cameraJulián Álvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Nesta terça-feira (5), a agenda do futebol é marcada pela semifinal da Champions League entre Arsenal x Atlético de Madrid, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Palmeiras (Libertadores), Grêmio, Atlético-MG e Santos (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita e da Concacaf Champions League.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 5 de maio de 2026):

Campeonato Saudita

15h – Al Khaleej x Al Hilal – Canal GOAT

Champions League (Semifinal - Volta)

16h – Arsenal x Atlético de Madrid – SBT, TNT e HBO Max

Julián Álvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Copa Libertadores

19h – Sporting Cristal x Palmeiras – Paramount+
19h – Rosario Central x Libertad – Paramount+
21h – Barcelona-EQU x Boca Juniors – Paramount+
21h – Universidad Central x Independiente del Valle – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Always Ready x Lanús – Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Deportivo Riestra x Grêmio – Paramount+
19h – Juventud-URU x Atlético-MG – ESPN e Disney+
19h – Independiente Petrolero x Caracas – Paramount+
21h30 – Deportivo Recoleta x Santos – SBT, ESPN e Disney+
21h30 – Academia Puerto Cabello x Cienciano – ESPN 3 e Disney+
23h – Deportivo Cuenca x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+

Concacaf Champions League (Semifinal)

22h30 – Tigres-MEX x Nashville – Disney+



