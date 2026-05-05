Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (05/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta terça-feira (5), a agenda do futebol é marcada pela semifinal da Champions League entre Arsenal x Atlético de Madrid, além de jogos decisivos de times brasileiros nas competições sul-americanas: Palmeiras (Libertadores), Grêmio, Atlético-MG e Santos (Sul-Americana). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita e da Concacaf Champions League.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 5 de maio de 2026):
Campeonato Saudita
15h – Al Khaleej x Al Hilal – Canal GOAT
Champions League (Semifinal - Volta)
16h – Arsenal x Atlético de Madrid – SBT, TNT e HBO Max
Copa Libertadores
19h – Sporting Cristal x Palmeiras – Paramount+
19h – Rosario Central x Libertad – Paramount+
21h – Barcelona-EQU x Boca Juniors – Paramount+
21h – Universidad Central x Independiente del Valle – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Always Ready x Lanús – Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – Deportivo Riestra x Grêmio – Paramount+
19h – Juventud-URU x Atlético-MG – ESPN e Disney+
19h – Independiente Petrolero x Caracas – Paramount+
21h30 – Deportivo Recoleta x Santos – SBT, ESPN e Disney+
21h30 – Academia Puerto Cabello x Cienciano – ESPN 3 e Disney+
23h – Deportivo Cuenca x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+
Concacaf Champions League (Semifinal)
22h30 – Tigres-MEX x Nashville – Disney+
