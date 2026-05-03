Barcelona vence Bayern e avança à final da Champions League com show no Camp Nou
Com show de Putellas e retorno de Aitana, equipe catalã reencontra Lyon na decisão; Partida será dia 23 de maio, em Oslo
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O Barcelona está na final da Champions League. Diante de 60.021 torcedores no Camp Nou, a equipe espanhola venceu o Bayern de Munique por 4 a 2 e garantiu vaga na decisão europeia pela sétima vez — a sexta consecutiva. O adversário será o Lyon, que derrotou o Arsenal na outra semifinal.
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A classificação teve como destaque Alexia Putellas, autora de dois gols, além de participações efetivas de Salma Paralluelo e Ewa Pajor. Outro momento marcante foi o retorno de Aitana Bonmatí, que voltou a atuar após cinco meses afastada por lesão e foi ovacionada pela torcida no estádio.
Como foi o jogo entre Barcelona x Bayern de Munique?
Empurrado por um Camp Nou lotado, o Barcelona iniciou a partida com intensidade e um plano claro: explorar os lados do campo, principalmente o setor esquerdo da defesa do Bayern de Munique.
Com grande atuação de Caroline Graham Hansen, o time catalão encontrou espaços com frequência. Após insistência, o gol saiu aos 13 minutos, quando Salma Paralluelo apareceu bem na área para abrir o placar.
A resposta alemã, porém, foi imediata. Em jogada de transição, Pernille Harder participou da construção que terminou no empate de Linda Dallmann, recolocando equilíbrio no confronto.
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Alexia lidera reação e vantagem ainda no primeiro tempo
O empate não abalou o Barcelona, que seguiu dominante. Com controle das ações e pressão constante, o segundo gol veio ainda na primeira etapa: após jogada de Salma, Alexia Putellas aproveitou sobra na área e finalizou com precisão para recolocar o time em vantagem.
O gol impactou o Bayern, que passou a sofrer com a intensidade catalã. O Barcelona acumulou oportunidades e manteve o adversário recuado até o intervalo.
Gols, festa e retorno de Aitana
Na volta do segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O Barcelona continuou dominante e transformou o controle em vantagem mais confortável. Salma voltou a aparecer bem pela esquerda e cruzou para Ewa Pajor marcar de cabeça.
Pouco depois, veio o momento mais emblemático da noite: Alexia marcou um golaço de bicicleta após cobrança de falta, levando o Camp Nou à euforia e praticamente garantindo a classificação.
A festa ficou completa aos 68 minutos, com o retorno de Aitana Bonmatí, que voltou aos gramados após 166 dias afastada por lesão e foi ovacionada pela torcida.
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Mesmo com a desvantagem, o Bayern não desistiu. Harder diminuiu após erro na saída de bola e manteve o time alemão vivo na partida.
Na reta final, as alemãs pressionaram e criaram boas chances — incluindo bolas no travessão —, mas esbarraram na defesa do Barcelona e na atuação segura da goleira. Um gol nos acréscimos chegou a ser marcado, mas foi anulado pelo VAR por falta na origem da jogada.
Final da Champions League definida
Com a vitória, o Barcelona garantiu vaga na final da Liga dos Campeões e enfrentará o Lyon no dia 23 de maio, no Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega, em busca de mais um título europeu. A equipe francesa confirmou a classificação neste sábado (2) ao vencer o Arsenal por 3 a 1, de virada, resultado que fechou o confronto em 4 a 3 no placar agregado.
Após sair atrás no duelo, o Lyon reagiu ainda no primeiro tempo com gols de Wendie Renard, de pênalti, e Kadidiatou Diani; na etapa final, Alessia Russo chegou a diminuir, mas Jule Brand marcou nos minutos finais e selou a vaga francesa na decisão.
O Lyon volta a disputar uma final continental após a decisão perdida em 2024 justamente para o Barcelona. Maior campeão da competição, o clube francês soma oito títulos europeus e ainda acumula outras três participações em finais, reforçando sua tradição na Liga dos Campeões feminina.
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