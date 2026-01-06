O time feminino do Red Bull Bragantino vai trocar de endereço: a equipe, que treinava desde março de 2024 no HWT Sports passará a treinar em Extrema (MG) a partir deste mês. A sede da equipe seguirá em Bragança Paulista.

A mudança não partiu do clube. O Bragantino, inclusive, tentou renovar a parceria com o HWT Sports, mas o acordo não avançou devido a um novo projeto no centro esportivo para 2026.

Agora, o futebol feminino do Massa Bruta se muda para a cidade mineira, que fica a 30km de Bragança. A informação foi publicada pelo portal 'Campo Delas' e confirmada pelo Lance!.

Conheça novo CT das Bragantinas

Em Extrema, as jogadoras vão treinar no Hotel Fazenda Amoreiras, que oferece cerca de 700 mil metros quadrados de área verde, campos de futebol, quadra de areia, academia, campo society e piscinas. O time ainda não divulgou a data exata da mudança, mas a expectativa é que aconteça ainda em janeiro.

O Hotel Fazenda Amoreiras, em Extrema (MG), dispõe de estrutura voltada a hospedagem e atividades esportivas, com acomodações climatizadas, academia, restaurante, estacionamento e Wi-Fi. O local conta com piscina ao ar livre, sauna, recepção 24 horas e áreas para lazer, como trilhas, pesca, bilhar, tênis de mesa e quadras esportivas.

Inserido em uma área verde de cerca de 700 mil m², o hotel fica a aproximadamente 100 km de São Paulo e 90 km de Campinas, em uma região de clima ameno e acesso facilitado pelo sul de Minas Gerais.

Estrutura do Hotel Amoreiras, novo CT do Bragantino feminino. (Foto: reprodução/internet)

