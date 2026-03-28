Histórico: Gabi Zanotti iguala marca de lenda e entra para o topo do Corinthians
Diante do Botafogo, camisa 10 chegou aos 258 jogos pelo Timão e igualou número de Grazi em mais jogos pelo Timão
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A meia-atacante Gabi Zanotti segue ampliando seu legado no Corinthians. Na última sexta-feira (27), na vitória por 3 a 1 diante do Botafogo, a camisa 10 alcançou mais um marco histórico ao igualar Grazi como a jogadora com mais partidas pelo clube. Ao todo, foram 258 vezes que ela esteve em campo defendendo a camisa do Timão - 200 vitórias, 38 empates e 20 derrotas.
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Desde sua estreia, em 2018, diante do São José, Zanotti construiu uma trajetória marcada por protagonismo e regularidade. Ao atingir 258 jogos com a camisa alvinegra, a meia consolida seu nome entre as maiores da história do Corinthians, acumulando números expressivos e participação direta em conquistas importantes.
Ao longo de sua passagem pelo clube, a atleta soma 89 gols e quase duas dezenas de títulos, sendo peça fundamental em campanhas vitoriosas. Experiente e decisiva, Zanotti se firmou como uma das principais referências do futebol feminino brasileiro, especialmente na função de camisa 10.
Após alcançar a marca histórica, a jogadora celebrou o momento e fez questão de destacar a importância de Grazi para o clube.
- Fico muito contente de alcançar uma marca como essa, me igualando a uma lenda como a Grazi, que tanto fez pelo clube. Lá atrás, não imaginava chegar a esse número, mas me sinto honrada e feliz em poder contribuir com o Corinthians - afirmou.
Recentemente, Zanotti renovou contrato com o Corinthians por mais duas temporadas, reforçando seu vínculo com o clube. Bicampeã do prêmio "Rainha da América", em que desbancou Marta na última temporada, ela segue como protagonista dentro e fora de campo, liderando uma geração vitoriosa.
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Números de Gabi Zanotti pelo Corinthians
Jogos: 258 (200 vitórias, 38 empates e 20 derrotas)
Jogos como titular: 207
Gols: 89
Média de gols: 0,34 por partida
Títulos: 18
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