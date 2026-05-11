Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (11/05/2026)
Nesta segunda-feira (11), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Tottenham x Leeds United (Inglês), Napoli x Bologna (Italiano) e Rayo Vallecano x Girona (Espanhol). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita, Português, dos playoffs da Segunda Divisão Inglesa (Millwall x Hull City) e da rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 11 de maio de 2026):
Campeonato Saudita
13h50 – Neom x Al Shabab – Canal GOAT
15h – Al Taawoun x Al Ahli – Canal GOAT e Sportv
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – Vitória (F) x Juventude (F) – Uol
18h – Internacional (F) x Botafogo (F) – N Sports
19h – Flamengo (F) x Ferroviária (F) – Sportv
21h – Palmeiras (F) x Atlético-MG (F) – TV Brasil
21h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – ge tv e Sportv
Campeonato Italiano
15h45 – Napoli x Bologna – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
16h – Tottenham x Leeds United – Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Rayo Vallecano x Girona – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão) - Playoffs
16h – Millwall x Hull City – ESPN e Disney+
Campeonato Português
16h15 – Benfica x Braga – ESPN 3 e Disney+
16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h15 – Tondela x Moreirense – Xsports e Disney+
