imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians renova com Gabi Zanotti até o fim de 2027

Meia foi o principal destaque das Brabas em 2025 e acertou permanência nesta terça (6)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
14:12
Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
O Corinthians anunciou nesta terça-feira (6) a renovação de contrato da meio-campista Gabi Zanotti. A camisa 10 ainda não havia se reapresentado ao elenco por conta das negociações em andamento, mas chegou a um acordo e seguirá no clube até o final de dezembro de 2027.

Gabi Zanotti, inclusive, já se reapresentou ao elenco das Brabas após o período de férias no Espírito Santo. Em registros divulgados pelo Corinthians, a camisa 10 aparece participando das atividades com bola, ao lado de Rhaizza e Paola García, reforços anunciados recentemente pelo clube.

Principal referência técnica do Timão em 2025, Gabi Zanotti encerrou o ano em alta. A meia foi eleita Rainha da América e escolhida como melhor jogadora no prêmio Bola de Prata, da ESPN. Ídolo do clube, soma 251 partidas com a camisa alvinegra — 200 como titular —, com 197 vitórias, 84 gols e 18 títulos conquistados pelo Corinthians.

Compromissos do Corinthians feminino em 2026

A temporada reserva ao Corinthians um calendário cheio e de alto nível competitivo. Além das disputas tradicionais do futebol nacional, o clube terá pela frente a Copa dos Campeões da Fifa, novidade no calendário internacional, além da Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina, Libertadores e do Paulistão.

  • Copa dos Campeões da Fifa - 28 de janeiro e  1º de fevereiro
  • Supercopa Feminina - 8 de fevereiro
  • Brasileirão Feminino A1 - 15 de fevereiro a 4 de outubro
  • Copa do Brasil Feminina - 22 de abril a 15 de novembro
  • Paulistão Feminino - segundo semestre (data a definir)

Gabi Zanotti durante treino do Corinthians nesta terça-feira (6). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Gabi Zanotti durante treino do Corinthians nesta terça-feira (6). (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

