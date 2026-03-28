Catarina Macario assina contrato recorde com o San Diego Wave; veja cifras

O San Diego Wave confirmou a contratação de Catarina Macario em uma negociação que entra para a história do futebol feminino. A atacante, que nasceu no Brasil e se naturalizou norte-americana, foi adquirida por cerca de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 41 milhões), tornando-se uma das transferências mais caras já registradas na modalidade.

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Além do alto valor de transferência, o contrato também chama atenção pelos números. Macario terá um salário anual de 1,75 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões), no que é considerado atualmente o maior vencimento do futebol feminino mundial. O vínculo com o clube norte-americano é válido até 2030.

— Estou muito animada para me juntar ao San Diego Wave e começar este novo capítulo da minha carreira em casa, em San Diego. Esta cidade teve um papel muito importante na minha trajetória, e a oportunidade de voltar e representá-la significa muito para mim. Desde as primeiras conversas com o clube, senti a ambição e a visão do que podemos conquistar juntas, incluindo trazer títulos para esta cidade. Sou grata pela confiança que depositaram em mim e mal posso esperar para começar e dar tudo por este time e pela minha comunidade — disse Macario.

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Antes de iniciar sua trajetória internacional, Catarina Macario construiu toda a base nos Estados Unidos, com destaque para o San Diego Surf e o Torrey Pines Falcons, onde começou a chamar atenção ainda nas categorias de base. O grande salto veio no futebol universitário, defendendo o Stanford Cardinal, onde se consolidou como uma das principais jogadoras do país antes de seguir para o profissional.

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Catarina Macario volta a San Diego. (Foto: San Diego Wave/Divulgação)

Macario jogará ao lado de brasileiras no San Diego Wave

Aos 26 anos, a jogadora chega como principal referência técnica de um projeto ambicioso e passa a integrar um ataque recheado de talento, ao lado das brasileiras Dudinha, Ludmila e Gabi Portilho.

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Com passagem por gigantes europeus como Lyon e Chelsea, Macário construiu uma carreira marcada por títulos e protagonismo. Agora, retorna aos Estados Unidos como peça central de um dos maiores investimentos já feitos na história da NWSL.