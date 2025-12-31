Gabi Zanotti supera Marta e Cláudia Martínez e é eleita Rainha da América
Meia do Corinthians vence o prêmio pela segunda vez consecutiva
- Matéria
- Mais Notícias
Gabi Zanotti segue empilhando feitos históricos. Camisa 10 do Corinthians, a meia foi eleita mais uma vez Rainha da América na tradicional votação do jornal El País, recebendo 71 votos e superando Marta (segunda colocada), do Orlando Pride, e Cláudia Martínez (terceira), do Olímpia e da seleção paraguaia.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians fecha 2025 com títulos da Libertadores e do Brasileirão Feminino; veja os números
Futebol Feminino23/12/2025
- Futebol Feminino
Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino
Futebol Feminino17/12/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025
Futebol Feminino14/12/2025
Aos 40 anos, Zanotti foi um dos principais nomes do Timão na temporada e peça-chave nas conquistas do Brasileirão Feminino e da Libertadores. Em 2025, disputou 42 partidas, marcou 19 gols e distribuiu duas assistências — desempenho que a recolocou no radar e garantiu seu retorno às convocações da Seleção Brasileira.
Além do Rainha da América, ela também foi artilheira da Libertadores, com 6 gols, e conquistou a Bola de Ouro como melhor jogadora do futebol feminino brasileiro no ano.
Confira últimas vencedoras do Rainha da América:
- 2022: Linda Caicedo (Deportivo Cali)
- 2023: Priscila (Internacional)
- 2024: Gabi Zanotti (Corinthians)
- 2025: Gabi Zanotti (Corinthians)
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Corinthians ainda não confirmou renovação com Zanotti
Apesar da forte identificação com o Alvinegro, o Corinthians ainda não oficializou a renovação de contrato de Gabi Zanotti, cujo vínculo vai até 31 de dezembro deste ano.
As tratativas, porém, têm sido marcadas por versões divergentes. Durante a cerimônia do Prêmio Bola de Prata, a camisa 10 afirmou que ainda não havia "sentado" para discutir o novo acordo. Já o técnico Lucas Piccinato declarou que existiu, sim, um primeiro contato entre as partes.
Na final do Paulistão Feminino, Zanotti voltou a abordar o tema, classificou as conversas como ainda iniciais e cobrou maior antecipação do clube. A jogadora destacou a necessidade de "tratar as coisas de forma mais profissional", como forma de evitar a perda de atletas importantes, mas destacou que o desejo é de permanecer no Parque São Jorge.
➡️ Arrascaeta, Gabi Zanotti e Filipe Luís: veja os vencedores do Rei da América de 2025
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias