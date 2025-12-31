menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gabi Zanotti supera Marta e Cláudia Martínez e é eleita Rainha da América

Meia do Corinthians vence o prêmio pela segunda vez consecutiva

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 31/12/2025
09:56
Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita Rainha da América 2025. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita Rainha da América 2025. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Gabi Zanotti segue empilhando feitos históricos. Camisa 10 do Corinthians, a meia foi eleita mais uma vez Rainha da América na tradicional votação do jornal El País, recebendo 71 votos e superando Marta (segunda colocada), do Orlando Pride, e Cláudia Martínez (terceira), do Olímpia e da seleção paraguaia.

Aos 40 anos, Zanotti foi um dos principais nomes do Timão na temporada e peça-chave nas conquistas do Brasileirão Feminino e da Libertadores. Em 2025, disputou 42 partidas, marcou 19 gols e distribuiu duas assistências — desempenho que a recolocou no radar e garantiu seu retorno às convocações da Seleção Brasileira.

Além do Rainha da América, ela também foi artilheira da Libertadores, com 6 gols, e conquistou a Bola de Ouro como melhor jogadora do futebol feminino brasileiro no ano.

Confira últimas vencedoras do Rainha da América:

  • 2022: Linda Caicedo (Deportivo Cali)
  • 2023: Priscila (Internacional)
  • 2024: Gabi Zanotti (Corinthians)
  • 2025: Gabi Zanotti (Corinthians)

Corinthians ainda não confirmou renovação com Zanotti

Apesar da forte identificação com o Alvinegro, o Corinthians ainda não oficializou a renovação de contrato de Gabi Zanotti, cujo vínculo vai até 31 de dezembro deste ano.

As tratativas, porém, têm sido marcadas por versões divergentes. Durante a cerimônia do Prêmio Bola de Prata, a camisa 10 afirmou que ainda não havia "sentado" para discutir o novo acordo. Já o técnico Lucas Piccinato declarou que existiu, sim, um primeiro contato entre as partes.

Na final do Paulistão Feminino, Zanotti voltou a abordar o tema, classificou as conversas como ainda iniciais e cobrou maior antecipação do clube. A jogadora destacou a necessidade de "tratar as coisas de forma mais profissional", como forma de evitar a perda de atletas importantes, mas destacou que o desejo é de permanecer no Parque São Jorge.

Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
