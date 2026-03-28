O Denver Summit viveu um momento histórico neste sábado (28). Diante de 63.004 torcedores, a equipe, que iniciou suas atividades na temporada de 2026, registrou o maior público da história da National Women's Soccer League (NWSL) no empate sem gols contra o Washington Spirit, em um marco para o futebol feminino nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A marca supera o recorde anterior estabelecido em 2025, quando o Bay FC também enfrentou o Washington Spirit no Oracle Park. O número reforça o crescimento acelerado da modalidade, impulsionado por investimentos, maior visibilidade e forte engajamento do público. Mesmo sendo uma franquia recém-criada, o Denver Summit já demonstra conexão imediata com sua torcida.

continua após a publicidade

O feito também repercutiu fortemente nas redes sociais. O próprio Denver Summit celebrou a marca histórica com publicações destacando a presença da torcida, enquanto a NWSL compartilhou vídeos e imagens do estádio lotado, evidenciando a atmosfera do jogo e a importância do recorde para a liga.

Recorde histórico e estreia em casa

A partida marcou o primeiro jogo do Denver Summit como mandante após três compromissos fora de casa. O público impressiona ainda mais quando comparado a outro recorde recente: o Boston Legacy levou 30.207 torcedores em sua estreia no Gillette Stadium, no dia 14 de março - número praticamente dobrado pelo Summit.

continua após a publicidade

+ Aposte na NWSL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Ex-jogadora e sócia do clube, Jordan Angeli anunciou o público e o recorde pouco antes do início do segundo tempo, levando os presentes no estádio à loucura.

O recorde coroou uma semana especial para o Denver Summit. A equipe conquistou sua primeira vitória na história ao bater o Gotham FC por 2 a 0, atual campeão da liga. Além disso, também pontuou contra o Orlando Pride, somando cinco pontos diante de equipes que estiveram entre as principais forças recentes da NWSL.

Equipes em campo antes de a bola rolar (Foto: Reprodução/Denver Summit)

Antes mesmo de a bola rolar, a cidade de Denver já demonstrava forte mobilização em torno da equipe. O clube promoveu ações com cafeterias locais, que criaram bebidas temáticas, organizou eventos de futebol de rua e contou até com a participação do jogador Bruce Brown, que apareceu com a camisa do time em um jogo do Denver Nuggets.

Denver Summit em campo antes de a bola rolar (Foto: Reprodução/Denver Summit)

Presenças ilustres e clima de celebração

O evento ganhou ainda mais relevância com a presença de personalidades de diferentes áreas. Estiveram no estádio nomes como Brandi Chastain, Julie Foudy, a ginasta olímpica Aly Raisman, além de Bryce Young, Mellody Hobson e a vencedora do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai.

Protagonismo do futebol feminino nos EUA

Mais do que um número expressivo, o recorde simboliza um momento de consolidação da liga. Nos últimos anos, a NWSL tem ampliado sua relevância global, atraindo investimentos, grandes jogadoras e novos mercados. O aumento da cobertura da mídia e das transmissões também tem sido determinante para expandir o alcance da competição e fortalecer a base de fãs.

Família acompanha feito histórico no futebol feminino norte-americano (Foto: Reprodução/Denver Summit)

A liga, inclusive, é um destino frequentemente escolhido pelas jogadoras brasileiras. Seis das 26 convocadas por Arthur Elias para a Fifa Series atuam no futebol norte-americano. São elas: a goleira Lorena (Kansas City), as meias Angelina (Orlando Pride), Maiara (Angel City) e Ary Borges (Angel City); e as atacantes Ludmila (San Diego Wave), Dudinha (San Diego Wave) e Gabi Portilho (San Diego Wave).