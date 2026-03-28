Clube recém-criado leva mais de 63 mil ao estádio e quebra recorde histórico no futebol feminino
Denver Summit fez história neste sábado (28) ao lotar o estádio; Clube iniciou as atividades na temporada 2026
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O Denver Summit viveu um momento histórico neste sábado (28). Diante de 63.004 torcedores, a equipe, que iniciou suas atividades na temporada de 2026, registrou o maior público da história da National Women's Soccer League (NWSL) no empate sem gols contra o Washington Spirit, em um marco para o futebol feminino nos Estados Unidos.
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A marca supera o recorde anterior estabelecido em 2025, quando o Bay FC também enfrentou o Washington Spirit no Oracle Park. O número reforça o crescimento acelerado da modalidade, impulsionado por investimentos, maior visibilidade e forte engajamento do público. Mesmo sendo uma franquia recém-criada, o Denver Summit já demonstra conexão imediata com sua torcida.
O feito também repercutiu fortemente nas redes sociais. O próprio Denver Summit celebrou a marca histórica com publicações destacando a presença da torcida, enquanto a NWSL compartilhou vídeos e imagens do estádio lotado, evidenciando a atmosfera do jogo e a importância do recorde para a liga.
Recorde histórico e estreia em casa
A partida marcou o primeiro jogo do Denver Summit como mandante após três compromissos fora de casa. O público impressiona ainda mais quando comparado a outro recorde recente: o Boston Legacy levou 30.207 torcedores em sua estreia no Gillette Stadium, no dia 14 de março - número praticamente dobrado pelo Summit.
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Ex-jogadora e sócia do clube, Jordan Angeli anunciou o público e o recorde pouco antes do início do segundo tempo, levando os presentes no estádio à loucura.
O recorde coroou uma semana especial para o Denver Summit. A equipe conquistou sua primeira vitória na história ao bater o Gotham FC por 2 a 0, atual campeão da liga. Além disso, também pontuou contra o Orlando Pride, somando cinco pontos diante de equipes que estiveram entre as principais forças recentes da NWSL.
Antes mesmo de a bola rolar, a cidade de Denver já demonstrava forte mobilização em torno da equipe. O clube promoveu ações com cafeterias locais, que criaram bebidas temáticas, organizou eventos de futebol de rua e contou até com a participação do jogador Bruce Brown, que apareceu com a camisa do time em um jogo do Denver Nuggets.
Presenças ilustres e clima de celebração
O evento ganhou ainda mais relevância com a presença de personalidades de diferentes áreas. Estiveram no estádio nomes como Brandi Chastain, Julie Foudy, a ginasta olímpica Aly Raisman, além de Bryce Young, Mellody Hobson e a vencedora do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai.
Protagonismo do futebol feminino nos EUA
Mais do que um número expressivo, o recorde simboliza um momento de consolidação da liga. Nos últimos anos, a NWSL tem ampliado sua relevância global, atraindo investimentos, grandes jogadoras e novos mercados. O aumento da cobertura da mídia e das transmissões também tem sido determinante para expandir o alcance da competição e fortalecer a base de fãs.
A liga, inclusive, é um destino frequentemente escolhido pelas jogadoras brasileiras. Seis das 26 convocadas por Arthur Elias para a Fifa Series atuam no futebol norte-americano. São elas: a goleira Lorena (Kansas City), as meias Angelina (Orlando Pride), Maiara (Angel City) e Ary Borges (Angel City); e as atacantes Ludmila (San Diego Wave), Dudinha (San Diego Wave) e Gabi Portilho (San Diego Wave).
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