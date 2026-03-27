Corinthians vence Botafogo e sobe na tabela do Brasileirão Feminino
Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaque marcaram para as Brabas
No Estádio Nilton Santos, o Corinthians transformou controle em resultado e não deu margem para surpresa ao bater o Botafogo por 3 a 1, com atuação segura. Os gols foram marcados por Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaque. Rebeca marcou o gol das Gloriosas.
As Brabas sobem para a quarta colocação, com 10 pontos em cinco partidas. Já o Botafogo é o 14º do Brasileirão Feminino.
Corinthians vence Botafogo sem dificuldades
Desde os primeiros minutos, o Corinthians mostrou que ditaria o ritmo. Pressionando a saída de bola e ocupando o campo de ataque, a equipe foi ganhando terreno até transformar o volume em vantagem. Aos 19, Vic apareceu bem dentro da área para abrir o placar após jogada construída com velocidade. O gol consolidou o domínio que já se desenhava.
Sem tirar o pé, o Corinthians seguiu empilhando boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. Foi por ali que Andressa Alves avançou com liberdade e encontrou Gabi Zanotti, que subiu sozinha para ampliar ainda no primeiro tempo. A vantagem traduziu a superioridade técnica e coletiva das visitantes, que controlaram as ações mesmo quando o Botafogo tentou responder.
Na volta do intervalo, o time manteve a intensidade e resolveu cedo. Antes mesmo do primeiro minuto, Jaque apareceu bem posicionada para aproveitar cruzamento e fazer o terceiro, praticamente encerrando qualquer possibilidade de reação. A partir daí, o Corinthians administrou com maturidade, mas sem abrir mão de atacar.
Mesmo com o placar confortável, seguiu criando. Teve bola na trave em cabeceio de Gabi Zanotti, rebote travado pela defesa e novas chegadas com perigo. No fim, Rebeca ainda descontou para o Botafogo, que até encontrou espaços, mas não conseguiu converter em gols.
BOTAFOGO 3 X 1 CORINTHIANS - FICHA TÉCNICA
- Brasileirão Feminino - 5ª rodada
- Data: 27 de março de 2026
- Horário: 19h
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Gols: Corinthians (Vic Albuquerque, Zanotti e Jaque) e Botafogo (Rebeca)
BOTAFOGO: Michelle; Sinara, Thaiane e Yasmin Cosmann; Natane, Kika (Rebeca), Zóio (Thaynara) e Bebê; Tailane, Carol (Sashá) e Tapia (Júlia Moreira). Técnico: Léo Goulart.
CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes, Erika (Letícia Teles), Thaís Ferreira e Tamires (Julieta); Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro (Ana Vitória); Gabi Zanotti, Jaqueline (Rhaizza) e Vic Albuquerque (Belén Aquino). Técnica: Emily Lima.
