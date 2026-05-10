Dia das Mães: Cristiane revela como concilia maternidade e rotina intensa no Flamengo

Referência histórica da Seleção Brasileira Feminina e um dos maiores nomes do futebol mundial, Cristiane Rozeira vive atualmente um dos momentos mais especiais fora dos gramados. Mãe de dois filhos ao lado da esposa Ana Paula, a atacante do Flamengo falou em entrevista exclusiva ao Lance! sobre os desafios de conciliar a maternidade com a exigente rotina de atleta de alto rendimento.

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Em uma data marcada pelo Dia das Mães, Cristiane abriu o coração ao relatar as mudanças que a maternidade trouxe para sua vida pessoal e profissional. Sem contar com uma rede de apoio fixa, a camisa Rubro-Negra explicou que a rotina intensa exige adaptações diárias para conseguir manter o alto nível dentro de campo.

— Difícil. A minha rotina é muito intensa. Para quem é atleta de alto rendimento, a gente precisa o tempo todo do corpo, então é hidratação, alimentação e sono. Quando você começa a se privar de algumas coisas, o corpo sente. Acaba existindo toda uma conversa com a comissão técnica para entender intensidade de trabalho, tempo de treino, porque algumas coisas naturalmente se modificam — contou.

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A atacante também destacou o lado emocional da maternidade, principalmente nos períodos em que precisa viajar com a equipe e ficar longe dos filhos.

— Quando viaja é muito mais difícil. Fica aquele choro, "mamãe, quando você volta?". Dá saudade dos dois lados. Eu acordo até no automático no horário que eles acordam. O corpo acaba acostumando, mas realmente é uma rotina cansativa, amorosa e prazerosa ao mesmo tempo — afirmou.

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Cristiane com sua filha, Aurora, e seu filho mais velho, Bento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiane ainda explicou que ela e Ana Paula dividem sozinhas as responsabilidades da casa e dos filhos, o que torna o processo ainda mais desafiador.

— A gente não tem rede de apoio. Somos eu e a Ana com as crianças, com a casa, com tudo. É desafiador porque você precisa continuar se mantendo em alto nível. Vai ser cobrada por intensidade, rendimento e desempenho, e é isso que eu procuro entregar sempre que entro em campo — completou.

A experiência da maternidade também transformou a visão da atacante sobre a própria carreira. Nos últimos anos, o futebol feminino passou a oferecer mais suporte para atletas que desejam formar uma família, cenário bem diferente do que existia anteriormente na modalidade.

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Cristiane, inclusive, passou pelo processo de fertilização in vitro ao lado da esposa com acompanhamento de profissionais especializados, em um contexto no qual clubes e entidades passaram a oferecer mais respaldo às jogadoras. Hoje, políticas de apoio à maternidade, acompanhamento médico e planejamento de carreira se tornaram mais presentes no futebol feminino.

Cristiane e Ana Paula, sua esposa, estão juntas desde 2020 e tem 2 filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dentro de campo, porém, a atacante segue mantendo a competitividade que marcou sua trajetória histórica. Recentemente, Cristiane alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo e continua sendo peça importante para a equipe na temporada.

Entre treinos, viagens e jogos, a atacante Rubro-Negra tenta equilibrar as exigências do futebol profissional com os momentos ao lado da família — uma missão que, segundo ela, é tão desafiadora quanto especial.

Confira mais um pouco do que a atacante disse sobre as responsabilidades como mãe e atleta de alto nível:

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