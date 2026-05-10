Neste domingo (10), a agenda do futebol reúne grandes clássicos europeus e jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Destaque para Barcelona x Real Madrid (Espanhol), West Ham x Arsenal (Inglês), Milan x Atalanta (Italiano), Celtic x Rangers (Escocês) e PSG x Brest (Francês). No Brasil, a rodada tem Corinthians x São Paulo, Remo x Palmeiras, Atlético-MG x Botafogo, Grêmio x Flamengo e Vasco x Athletico-PR.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 10 de maio de 2026):
Campeonato Italiano
7h30 – Hellas Verona x Como – Xsports e Disney+
10h – Cremonese x Pisa – Disney+
10h – Fiorentina x Genoa – Disney+
13h – Parma x Roma – CazéTV e Disney+
15h45 – Milan x Atalanta – Xsports e Disney+
Campeonato Escocês
8h – Celtic x Rangers – Canal GOAT
Campeonato Espanhol
9h – Mallorca x Villarreal – ESPN 3 e Disney+
11h15 – Athletic Bilbao x Valencia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
13h30 – Real Oviedo x Getafe – Disney+
16h – Barcelona x Real Madrid – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
10h – Burnley x Aston Villa – ESPN e Disney+
10h – Crystal Palace x Everton – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
10h – Nottingham Forest x Newcastle – Xsports e Disney+
12h30 – West Ham x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Hamburgo x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
12h30 – Colônia x Heidenheim – Canal GOAT, RedeTV!, SportyNet e OneFootball
14h30 – Mainz x Union Berlin – OneFootball
Copa da Inglaterra Feminina (Semifinal)
11h30 – Chelsea (F) x Manchester City (F) – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Saudita
13h05 – Al Riyadh x Al Fateh – BandSports e Esporte na Band (YouTube)
15h – Al Ittihad x Damac – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Português
14h – AVS x Porto – Xsports e Disney+
Campeonato Francês
16h – PSG x Brest – CazéTV
Campeonato Brasileiro
16h – Remo x Palmeiras – Globo, ge tv e Premiere
16h – Atlético-MG x Botafogo – Globo e Premiere
18h30 – Corinthians x São Paulo – Prime Video
18h30 – Santos x RB Bragantino – Premiere
18h30 – Mirassol x Chapecoense – Premiere
19h30 – Grêmio x Flamengo – Premiere
20h30 – Vasco x Athletico-PR – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Náutico x América-MG – Globo, Sportv e Premiere
18h30 – Avaí x Fortaleza – Disney+
19h30 – Novorizontino x Botafogo-SP – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
17h – RB Bragantino (F) x Grêmio (F) – Uol
Major League Soccer (MLS)
17h30 – New York City x Columbus Crew – Apple TV
20h – Minnesota United x Austin – Apple TV
22h – Los Angeles FC x Houston Dynamo – Apple TV
Campeonato Argentino
19h – River Plate x San Lorenzo – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mexicano
20h – Pachuca x Toluca – SportyNet
22h15 – Pumas UNAM x América-MEX – SportyNet
