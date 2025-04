Ficha do jogo GRE INT 7ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Segunda, 28 de abril, 20h Local Estádio do Vale Árbitro Braulio da Silva Machado Onde assistir

Grêmio e Internacional fecham a 7ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (28), às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Vale, em Nova Hamburgo (RS). A partida conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e reprodução no streaming Globoplay, para assinantes.

As equipes não fazem bons inícios de campeonato. O Grêmio está na 12ª colocação, com seis pontos em seis partidas e campanha de uma derrota, três empates e duas vitórias.

O Inter vive situação ainda mais delicada, com apenas dois pontos. As Gurias Coloradas têm dois empates e quatro derrotas, desta forma, ainda não venceram na competição. Será a reestreia do treinador Maurício Salgado no comando do time.

As equipes já se enfrentaram em cinco oportunidades pelo Brasileirão A1. Foram duas vitórias do Grêmio e três do Internacional.

Confira as informações do clássico Grêmio x Inter pelo Brasileirão Feminino

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

7ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: segunda, 28 de abril, 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Vale, em Nova Hamburgo (RS)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos, Raissa Bahia; Jessica Peña, Daniela Montoya, Camila Pini; Drika, Giovaninha e Yamila Rodríguez.

INTERNACIONAL: Mayara; Lorrany, Fefa, Gi Santos, Eskerdinha; Marzia, Capelinha, Julia Bianchi; Julieta, Myka e Anny Marabá.