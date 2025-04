O Flamengo venceu o Juventude por 2 a 0 no sábado (26), com gols de Gláucia e Monalisa Belém, no Estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada. Com a vitória, as rubro-negras quebraram uma sequência de dois jogos sem vencer no Brasileirão Feminino.

O time de Rosana Augusto chegou aos dez pontos e ocupa a sétima colocação na tabela. O aproveitamento é de 47%, com três vitórias, um empate e três derrotas.

A principal arma ofensiva das Meninas da Gávea tem sido a veterana Cristiane, ex-Seleção Brasileira e vice-artilheira do Brasileirão Feminino, com quatro gols.

Gláucia, com dois gols, foi destaque da partida contra o Juventude, com direito a belo gol, o segundo dela no certame.

Com o resultado, as cariocas ficam a apenas 2 pontos do G-4. Na próxima rodada, enfrentam o Cruzeiro, adversário direto na briga por vaga no mata-mata.

Nesta temporada, o Flamengo tenta superar a campanha passada e se classificar para a segunda fase. Em 2024, ficou no nono lugar, sendo o primeiro clube fora da zona de classificação.

Flamengo 2x0 Juventude

Campeonato Brasileiro Feminino | 7ª Rodada Local: Estádio Luso-Brasileiro, RJ Data e horário: 26/04/2025 às 21h Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (SC), Thayse Marques Fonseca (RJ) e Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) Cartões amarelos: Bruna Emília (JUV) e Monalisa (FLA) Gols: Monalisa (8’1ºT) e Glaucia (32’2ºT).

Próximos jogos do Flamengo no Brasileirão Feminino

O Flamengo volta a campo diante do Cruzeiro, na quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Depois, encara a Ferroviária na Fonte Luminosa, no domingo (4), às 11h, e o Real Brasília, no Rio de Janeiro, no sábado (10/5), às 17h.