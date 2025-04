O Barcelona não se intimidou com o Stamford Brigde lotado e atropelou o Chelsea por 4 a 1 na manhã deste domingo (27), pela semifinal da Champions Feminina. Os gols foram marcados por Bonmatí, Pajor, Pina e Paralluelo. Keptein fez o único gol das inglesas.

Com a vitória, as catalãs somaram um agregado de 8 a 2, após o 4 a 1 no jogo de ida, e garantiram vaga na final, onde esperam o vencedor do confronto entre Lyon e Arsenal.

Chelsea x Barcelona: como foi o jogo

Após goleada no jogo de ida, o Chelsea começou a partida impondo o ritmo e com mais posse de bola. O Barcelona, por outro lado, impunha uma marcação forte.

Do lado inglês, Ramirez e Bailtimore foram as mais avançadas, enquanto o Barça apostou em jogadas de velocidade com Aitana.

Aos 22, o Chelsea chegou com perigo. Minutos depois, Aitana inaugurou o placar. A melhor jogadora do mundo arrancou no meio-campo, driblou adversárias e soltou uma bomba no canto superior esquerdo.

Com 41 minutos de bola rolando, Graham avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Pajor, que só encostou para balançar as redes. A polonesa marcou o sexto gol em dez partidas.

Um minuto depois, a artilheira da Champions ampliou. Pina recebeu na entrada da área, bateu colocado e marcou o décimo gol dela na competição.

No segundo tempo, o Chelsea precisou se expor mais. Mas diante de um Barcelona confiante e organizado taticamente, viu Paralluelo roubar a bola e aproveitar o erro da zagueira.

O gol de honra das donas da casa veio com Kaptein, nos acréscimos. No fim, a goleira do Barcelona, Cata Coll, interviu bem para manter o placar em 4 a 1.

Barcelona na final da Champions Feminina 2025

Agora, o Barcelona aguarda o vencedor do confronto entre Lyon e Arsenal para saber quem será o seu adversário na final da Champions League Feminina. Será a quinta final do Barça no torneio, com três títulos conquistados (2020–21 , 2022–23 e 2023–24).