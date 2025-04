O Arsenal surpreendeu e venceu o Lyon por 4 a 1 neste domingo (27), no Stade Munincipal de Gerland, em Lyon, na França, pela semifinal da Champions League Feminina. As inglesas enfrentam o Barcelona na decisão.

continua após a publicidade

O time francês havia vencido por 2 a 1 no jogo de ida, mas sofreu o revés sob seus comandos. Os gols do Arsenal foram marcados por Foord, Russo 46, Caldentey, e Endler, contra a própria meta. Dumornay fez o único gol do Lyon, no fim do jogo.

Para o Arsenal, trata-se de um feito histórico e a possibilidade de voltar a conquistar a taça continental, o que não acontece desde a temporada 2006-2007.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona goleia Chelsea e avança para final da Champions Feminina

Arsenal na final da Champions Feminina após dezoito anos

As Ladies mostraram solidez ao longo da competição e fecharam a primeira fase na liderança do Grupo C, com cinco vitórias e uma derrota.

Nas quartas de final, eliminou o Real Madrid, de virada. O prmeiro jogo terminou em 2 a 0 para as merengues, mas o Arsenal conseguiu aplicar um 3 a 0 e eliminou as espanholas do torneio.

Destaques do Arsenal Feminino

Mesmo sem ter nomes badalados como o Barcelona, grande rival na final, o Arsenal possui uma das equipes mais organizadas do continente.

A atacante Alessia Russo, de 26 anos, é a protagonista da equipe, com 19 gols e cinco assistências em 39 partidas. Só na Champions, balançou a rede em oito oportunidades até o momento.

continua após a publicidade

Companheira de ataque, Mariona Caldentey, ex-Barcelona, também chama atenção, com 17 tentos e oito passes decisivos.

Em outros setores, conta com a experiente meio-campista Kim Little e a goleira Daphne van Domselaar. Elas são comandadas pela jovem treinadora Renée Slegers, que chega à primeira final da Champions.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quando será a final da Champions Feminina 2024/25

O Arsenal enfrenta o Barcelona no sábado, 24 de maio, às 12h (horário de Brasília), Estádio José Alvalade, em Lisboa. O título será definido em jogo único.