O Grêmio comunicou nesta sexta-feira (29) o desligamento de Rubens Franco das funções de treinador das Mosqueteiras Sub-17 e Sub-20. No último sábado (23), o Grêmio perdeu para o Corinthians e ficou com o vice-campeonato do Brasileirão Feminino Sub-17.

Recentemente, Rubens esteve à frente da Seleção Brasileira Feminina Sub-15.

Trajetória do treinador no Grêmio

Rubens iniciou sua trajetória no setor em setembro de 2022, quando assumiu a equipe Sub-15.No ano seguinte, passou a comandar a Sub-17 e levou o time ao título do Campeonato Brasileiro da categoria.

Em 2024, voltou a levantar taça ao conquistar o Gauchão Feminino Sub-17, além de ter sido vice-campeão do Brasileirão Sub-17 em 2025.

Com longa passagem pelo clube, Rubens ingressou no Grêmio em 2007, na Escola de Futebol, e também acumulou diferentes funções no masculino de base, como auxiliar de preparação física, analista de desempenho e preparador físico das categorias Sub-12 e Sub-13. O treinador ainda participou do Projeto Lapidar, voltado para o desenvolvimento dos jovens talentos gremistas.

Em nota oficial, o Tricolor agradeceu o trabalho do profissional e desejou sucesso na sequência da carreira. Confira trecho do anúncio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento de Rubens Franco das funções de treinador das Mosqueteiras Sub-17 e Sub-20. O profissional oriundo da Escola de Futebol do Tricolor deixa o cargo após dois anos à frente das categorias (...) o Clube agradece a dedicação e comprometimento do profissional, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

O Grêmio não detalhou quem assumirá o posto.

