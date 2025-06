Grêmio anuncia novo treinador do time feminino

No início da tarde desta terça-feira (10), o Grêmio anunciou Cyro Leães como novo treinador da equipe feminina. O profissional de 44 anos, que chega para substituir Thaissan Passos, desligada no último dia 2, assina contrato com o Tricolor Gaúcho até final de 2026.

Cyro Leães iniciou sua trajetória como treinador do time feminino do Internacional, maior rival do Grêmio, entre 2001 e 2003. Nos anos seguintes, trabalhou em equipes do interior gaúcho, como Cruzeiro, Rio Grande e Juventude.

O novo treinador do time feminino do Grêmio também acumulou experiências em diversas outras funções, tanto em categorias de base quanto no profissional, em clubes de outros estados e no Al Busaiteen Club, do Bahrain. Seu último trabalho foi como coordenador metodológico da base do Cruzeiro, em 2024.

— Minha expectativa pessoal é de uma grande satisfação e alegria por estar chegando em um Clube que eu tenho muita identificação pessoal e não tenho dúvida que vou entregar toda a minha capacidade para que o Grêmio seja cada vez mais vencedor — disse Cyro Leães ao site do Grêmio.

Cyro Leães em entrevista às mídias do Grêmio. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Grêmio está fora do G-8 no Brasileirão Feminino

O primeiro objetivo do novo treinador é classificar as Mosqueteiras para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A-1. A duas rodadas do final da fase classificatória, as Gurias Gremistas estão fora do G-8, na 10ª colocação, com 16 pontos em 13 jogos. A estreia de Cyro Leães será contra o Real Brasília, no próximo sábado (14), às 11h, no Distrito Federal, pela 14ª rodada.