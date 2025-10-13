Jhonson, do Corinthians, completa 20 anos e mira classificação à final da Libertadores: ‘Confiante’
Atacante tem dois gols no torneio continental
- Matéria
- Mais Notícias
A atacante Jhonson, do Corinthians, celebra 20 anos nesta segunda-feira (13) e já deixa sua marca na Libertadores Feminina. Ela balançou as redes duas vezes nesta edição, contra Always Ready e Boca Juniors, e soma 12 gols e uma assistência na temporada.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Craque do Corinthians lidera artilharia da Libertadores Feminina; veja ranking
Futebol Feminino11/10/2025
- Futebol Feminino
Gabi Zanotti faz hat-trick, Corinthians elimina Boca Juniors e avança na Libertadores
Futebol Feminino11/10/2025
- Futebol Feminino
Semifinais da Libertadores Feminina: datas e horários
Futebol Feminino12/10/2025
A jovem comentou sobre a preparação para o duelo contra a Ferroviária, pela semifinal, e a sensação de marcar na última partida.
— A preparação está das melhores possíveis. Confiamos em nosso treinador, no trabalho que ele já vem executando, estamos bem confiantes. Vai ser um confronto bem disputado, o time da Ferroviária é uma grande equipe com jogadoras excelentes, que com certeza vai ser um jogão — disse ela.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Aos 22 minutos do segundo tempo, Jhonson marcou o segundo gol do Corinthians contra o Boca Juniors. A atacante comentou sobre a emoção de balançar as redes.
— Tive a felicidade de contribuir com gol na vitória sobre o Boca Juniors. Sempre é especial marcar com essa camisa, ainda mais eu que estou começando a trilhar minha trajetória. Cada vez que marco, é sempre um momento especial. Treinar bem para ter a felicidade de marcar de novo é o meu objetivo — comemorou Jhonson.
Corinthians decide vaga na final da Libertadores
O Corinthians enfrenta a Ferroviária na próxima quarta-feira, 15 de outubro, às 20h (de Brasília), no Estádio Francisco Urbano, em Morón. Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Colo-Colo e Deportivo Cali.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Veja datas:
Colo-Colo x Deportivo Cali
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
Corinthians x Ferroviária
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
Final e disputa pelo terceiro lugar
- Data: sábado, 18 de outubro
- Matéria
- Mais Notícias