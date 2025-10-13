Fluminense vence Botafogo e lidera Carioca feminino; veja próximos jogos
Flu tem 100% de aproveitamento no estadual
Com gols de Lelê e Cotrim, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), pela quinta rodada do Campeonato Carioca Feminino, e segue firme na liderança da competição, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras partidas da competição.
A rodada ainda teve goleadas marcantes: o Pérolas Negras bateu o Heips por 4 a 1, e o EC Resende aplicou 8 a 1 no Búzios. No outro clássico da rodada, o Flamengo superou o Vasco por 3 a 1 e manteve a invencibilidade no Estadual, também nesta segunda (13).
Confira resultados da quinta rodada
Sábado, 11/10
- Pérolas Negras 4 x 1 Heips
- Búzios 1 x 8 EC Resende
Segunda-feira, 13/10
- Flamengo 3 x 1 Vasco
- Fluminense 1 x 0 Botafogo
Classificação do Carioca Feminino 2025
- Fluminense – 15 pts
- Flamengo – 13 pts
- Botafogo – 10 pts
- Vasco – 9 pts
- Pérolas Negras – 3 pts
- Heips – 3 pts
- Búzios – 0 pts
- EC Resende – 0 pts
Próximos jogos do Carioca Feminino
Confira datas e horários das últimas duas rodadas do Campeonato Carioca:
Rodada 6
- Sábado, 18/10, às 15h – Botafogo x Búzios
- Sábado, 18/10, às 15h – Flamengo x Heips
- Sábado, 18/10, às 15h – EC Resende x Pérolas Negras
- Domingo, 19/10, às 10h – Vasco x Fluminense
Rodada 7
- Sábado, 25/10, às 15h – Botafogo x Pérolas Negras
- Sábado, 25/10, às 15h – Fluminense x Flamengo
- Sábado, 25/10, às 15h – Vasco x Búzios
- Sábado, 25/10, às 15h – Heips x EC Resende
