Fluminense vence Botafogo e lidera Carioca feminino; veja próximos jogos

Flu tem 100% de aproveitamento no estadual

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
18:02
Fluminense vence Botafogo pelo Carioca Feminino. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)
imagem cameraFluminense vence Botafogo pelo Carioca Feminino. (Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)
Com gols de Lelê e Cotrim, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), pela quinta rodada do Campeonato Carioca Feminino, e segue firme na liderança da competição, com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras partidas da competição.

A rodada ainda teve goleadas marcantes: o Pérolas Negras bateu o Heips por 4 a 1, e o EC Resende aplicou 8 a 1 no Búzios. No outro clássico da rodada, o Flamengo superou o Vasco por 3 a 1 e manteve a invencibilidade no Estadual, também nesta segunda (13).

Confira resultados da quinta rodada

Sábado, 11/10

  1. Pérolas Negras 4 x 1 Heips
  2. Búzios 1 x 8 EC Resende

Segunda-feira, 13/10

  • Flamengo 3 x 1 Vasco
  • Fluminense 1 x 0 Botafogo

Flamengo vence Vasco pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
Flamengo vence Vasco pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Classificação do Carioca Feminino 2025

  1. Fluminense – 15 pts
  2. Flamengo – 13 pts
  3. Botafogo – 10 pts
  4. Vasco – 9 pts
  5. Pérolas Negras – 3 pts
  6. Heips – 3 pts
  7. Búzios – 0 pts
  8. EC Resende – 0 pts

Próximos jogos do Carioca Feminino

Confira datas e horários das últimas duas rodadas do Campeonato Carioca:

Rodada 6

  1. Sábado, 18/10, às 15h – Botafogo x Búzios
  2. Sábado, 18/10, às 15h – Flamengo x Heips
  3. Sábado, 18/10, às 15h – EC Resende x Pérolas Negras
  4. Domingo, 19/10, às 10h – Vasco x Fluminense

Rodada 7

  1. Sábado, 25/10, às 15h – Botafogo x Pérolas Negras
  2. Sábado, 25/10, às 15h – Fluminense x Flamengo
  3. Sábado, 25/10, às 15h – Vasco x Búzios
  4. Sábado, 25/10, às 15h – Heips x EC Resende
Lelê comemora gol pelo Fluminense no Carioca Feminino. (Foto: Fluminense/Divulgação)
Lelê, do Fluminense, durante jogo contra o Botafogo no Carioca Feminino. (Foto: Fluminense/Divulgação)

