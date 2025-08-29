A UEFA oficializou nesta sexta-feira (29) as quatro candidaturas para sediar a Euro Feminina de 2029. Estão na disputa Portugal, Alemanha, Polônia e a candidatura conjunta de Dinamarca e Suécia. Já a Itália saiu da disputa.

A última edição do torneio, realizada neste ano, ocorreu na Suíça, e teve a Inglaterra como campeã. As inglesas foram bicampeãs consecutivas, enquanto a Espanha ficou com o vice.

Portugal aposta na experiência recente na organização de grandes eventos, como a final da Liga dos Campeões Feminina 2025, em Lisboa, além de integrar, junto com Espanha e Marrocos, a organização do Mundial Masculino de 2030.

Como será a decisão

O anúncio da sede escolhida será feito em 3 de dezembro, em Nyon (Suíça), durante reunião do Comitê Executivo da entidade. Quem vota na escolha da sede é o Comitê Executivo da UEFA, formado atualmente por 20 membros (incluindo o presidente).

Quando há três ou mais candidaturas, a votação ocorre em rodadas: os mais votados avançam e, se houver empate, realiza-se uma nova votação entre os empatados. Persistindo a igualdade, a decisão também cabe ao presidente ou a um sorteio.

A UEFA é obrigada a divulgar publicamente os resultados, indicando quantas rodadas foram necessárias, quantos votos cada candidato recebeu, além do número de abstenções e votos inválidos.

Formato atual da Euro Feminina

A primeira fase da Eurocopa Feminina conta com 16 seleções divididas em 4 grupos de 4 (A, B, C e D). As duas primeiras de cada grupo avançam para as quartas de final.

Na segunda fase, o líder do grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B enfrenta o vice-líder do Grupo A. A mesma fórmula ocorre nos Grupos C e D.

