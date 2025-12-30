'Feliz no Bahia': em alta, goleira Yanne é valorizada internamente e tem contrato até o fim de 2027
Arqueira de 22 anos foi um dos destaques de temporada histórica das Mulheres de Aço
A goleira Yanne vive um dos melhores momentos da carreira no Bahia e não pensa em deixar o clube. Em contato com a reportagem, o staff da atleta destacou a satisfação com o ambiente no Tricolor, o reconhecimento interno pelo trabalho desenvolvido e afastou qualquer possibilidade concreta de transferência no momento.
O Lance! apurou que Mary Camilo, ex-Independiente del Vale (Dragonas), retorna ao Brasil para defender o Bahia.
— A situação dela na Bahia é boa, gostam dela, ela faz um bom trabalho. Quando chega outra goleira de alto nível (Mary), isso é positivo, porque você precisa melhorar sempre, brigar sempre. Ela está tranquila, está feliz — afirmou o empresário da jogadora.
Segundo o staff, apesar de rumores sobre possíveis interesses de outros clubes, nenhuma proposta oficial chegou. "Ficamos sabendo por imprensa, mas nada real, nenhum real", reforçou.
Dentro de campo, Yanne correspondeu à confiança. A goleira teve temporada de alto nível em 2025, com atuações seguras, regularidade e papel decisivo na campanha do Bahia.
O bom desempenho foi acompanhado de valorização fora das quatro linhas: a atleta tem contrato definitivo com o clube até 31 de dezembro de 2027.
Em Salvador, Yanne também se beneficia da proximidade com a família, já que tem parentes na cidade e em sua terra natal, Coité, município localizado a cerca de 220 km da capital.
O ano do Bahia
As Mulheres de Aço encerraram a temporada com a conquista do título estadual e uma campanha consistente nas principais competições do calendário. Sob o comando de Felipe Freitas, o Bahia chegou às quartas de final do Brasileirão Feminino, sendo eliminado pelo Corinthians.
A equipe também alcançou a semifinal da Copa do Brasil, onde caiu diante da Ferroviária, e disputou a Copa Maria Bonita Betnacional, competição na qual se despediu após eliminação para o Fortaleza. Na próxima temporada, a equipe terá um calendário completo e mira manter o nível competitivo.
