imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

'Feliz no Bahia': em alta, goleira Yanne é valorizada internamente e tem contrato até o fim de 2027

Arqueira de 22 anos foi um dos destaques de temporada histórica das Mulheres de Aço

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
São Paulo (SP)
Dia 30/12/2025
14:21
Yanne em campo pelo Bahia (foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraYanne em campo pelo Bahia (foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A goleira Yanne vive um dos melhores momentos da carreira no Bahia e não pensa em deixar o clube. Em contato com a reportagem, o staff da atleta destacou a satisfação com o ambiente no Tricolor, o reconhecimento interno pelo trabalho desenvolvido e afastou qualquer possibilidade concreta de transferência no momento.

O Lance! apurou que Mary Camilo, ex-Independiente del Vale (Dragonas), retorna ao Brasil para defender o Bahia.

— A situação dela na Bahia é boa, gostam dela, ela faz um bom trabalho. Quando chega outra goleira de alto nível (Mary), isso é positivo, porque você precisa melhorar sempre, brigar sempre. Ela está tranquila, está feliz — afirmou o empresário da jogadora.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Segundo o staff, apesar de rumores sobre possíveis interesses de outros clubes, nenhuma proposta oficial chegou. "Ficamos sabendo por imprensa, mas nada real, nenhum real", reforçou.

Dentro de campo, Yanne correspondeu à confiança. A goleira teve temporada de alto nível em 2025, com atuações seguras, regularidade e papel decisivo na campanha do Bahia.

O bom desempenho foi acompanhado de valorização fora das quatro linhas: a atleta tem contrato definitivo com o clube até 31 de dezembro de 2027.

Em Salvador, Yanne também se beneficia da proximidade com a família, já que tem parentes na cidade e em sua terra natal, Coité, município localizado a cerca de 220 km da capital.

➡️ Luany e Angelina fazem história no Maracanã e sonham com a Copa

O ano do Bahia

As Mulheres de Aço encerraram a temporada com a conquista do título estadual e uma campanha consistente nas principais competições do calendário. Sob o comando de Felipe Freitas, o Bahia chegou às quartas de final do Brasileirão Feminino, sendo eliminado pelo Corinthians.

A equipe também alcançou a semifinal da Copa do Brasil, onde caiu diante da Ferroviária, e disputou a Copa Maria Bonita Betnacional, competição na qual se despediu após eliminação para o Fortaleza. Na próxima temporada, a equipe terá um calendário completo e mira manter o nível competitivo.

Time do Bahia na Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)
Time do Bahia na Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)

