Yanne aposta em maturidade e vê Bahia pronto para dar novo salto em 2026

A goleira Yanne Lopes, de 23 anos, inicia a temporada como um dos pilares do projeto do Bahia no futebol feminino. Identificada com o clube, referência técnica e liderança dentro de campo, a atleta chega para mais um ano carregando não só o peso de uma temporada histórica em 2025, mas também a maturidade de quem entende o processo e sabe onde quer chegar.

Após um calendário exigente, Yanne celebrou um período de férias mais longo do que o habitual, mas sem abrir mão da preparação, conforme disse, em entrevista ao Lance!.

— Deu para colocar a mente no lugar, que é o mais importante. No dia a dia do futebol, a gente foca tanto que esquece de si — contou. Mesmo com 30 dias de descanso, a goleira manteve a rotina de treinos físicos, seguindo tanto uma planilha enviada pelo Bahia quanto um trabalho individual.

— A gente sabe que a pré-temporada vai ser muito curta, cerca de seis semanas. Então não dá para largar de jeito nenhum.

Novo momento de Yanne

O cuidado físico e mental reflete a consciência de um ano que marcou o futebol nordestino. O Bahia foi semifinalista do Brasileirão Feminino, ficou entre os oito melhores da elite logo após o acesso e terminou a Copa do Brasil em terceiro lugar. Campanhas que deixaram orgulho, mas também cicatrizes.

— Perder partidas decisivas dói muito mais. A gente sabe que faltou um detalhe para estar no pódio, talvez numa Libertadores — avaliou.

As eliminações para Corinthians e Ferroviária foram tratadas internamente como aprendizado. Para Yanne, o contexto importa.

— Era uma equipe que tinha acabado de subir da A2, menos experiente. Mesmo assim, conseguimos resultados incríveis contra times de altíssimo nível — destacou Yanne. A goleira reforça que 2026 surge como continuidade, mas com outro patamar de maturidade.

— Esse ano, com um elenco mais experiente, a ideia é manter o nível e elevar. Passar de fase e brigar por título. Dentro de campo, ela se vê como uma goleira mais completa.

— Sou muito mais madura. Tenho características como a saída de bola e o um contra um, mas sei que preciso evoluir para não ser previsível — explicou. O objetivo, segundo ela, é ser uma atleta difícil de ser "lida" pelas adversárias, com mais calma sob pressão e melhor tomada de decisão. — Quero entregar vantagem real para minhas companheiras, não só aliviar — completou.

A leitura de jogo e a comunicação com a defesa também fazem parte do pacote.

— A goleira precisa instruir, orientar, trazer segurança. Comunicação precisa ser clara e rápida. Eu puxo (a confiança das companheiras de time) para cima, mas puxo no pé também. Futebol é quem erra menos vence — ressalta.

Yanne atua pelo time feminino do Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Mudança de posição

Curiosamente, o caminho até o gol não foi planejado. Yanne começou como jogadora de linha e virou goleira quase por acaso, em uma competição sub-16.

— Eu falei para o técnico: "sou maluca, não tenho medo de me jogar". Nunca mais saí do gol — relembrou, aos risos.

A renovação com o Bahia até 2027 foi outra decisão consciente em meio a um cenário de migração de jovens brasileiras para o exterior.

— Eu tenho sonho de jogar fora, disputar Champions, claro. Mas primeiro preciso me consolidar no Brasil — explicou. Para ela, o projeto pesa. — Quando renovo, eu confio no projeto e eles confiam em mim. Quero construir história com essa camisa.

O vínculo com Salvador também passa pela família, presença constante nas arquibancadas.

— Minha família é minha base. Eles atravessam oito, nove horas de estrada para estar comigo. Isso muda tudo — contou.

Para Yanne, estar perto significa não perder momentos importantes e ter onde se apoiar fora do campo. — Quando chego em casa, posso ser só filha, irmã. Isso sustenta.

A regularidade em 2025 colocou o nome da goleira no radar da Seleção Brasileira. Terceira colocada na Copa do Mundo Sub-20 em 2022, Yanne trata a possibilidade com tranquilidade.

— É um sonho, mas é consequência do trabalho. No momento certo, vai acontecer — disse. — Quando a oportunidade chegar, eu preciso estar preparada. Seleção é excelência.

A chegada de novas goleiras ao elenco, como Mari, é vista com naturalidade.

— Competição saudável faz todo mundo crescer. Quem estiver melhor naquele momento vai jogar, e o Bahia ganha com isso — afirmou.

Projeção da temporada no Bahia

Ciente de um Brasileirão cada vez mais equilibrado, mesmo diante de instabilidades estruturais no campeonato, Yanne reforça a importância da mentalidade.

— Não existe salto alto. Humildade e atenção máxima em todos os jogos.

Com os pés no chão, metas claras e ambição declarada, Yanne Lopes entra em 2026 sabendo que o ano promete ser ainda mais desafiador.

— Quero ser melhor do que fui ontem. Se o Bahia crescer, eu cresço junto — resume a goleira, que segue construindo, defesa por defesa, seu espaço entre as principais do país.