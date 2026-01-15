Ex-São Paulo projeta temporada pelo Bahia: 'Ganhar títulos'

O elenco feminino do Bahia está em reformulação para mais uma temporada desafiadora em 2026, com as disputas do Brasileirão A1, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano. De olho em repetir as campanhas históricas de 2025, a diretoria aposta em contratações de peso para o time comandado por Felipe Freitas. Uma delas é a atacante Taty Sena, de 29 anos, que tem experiências na Europa e também no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Apresentada na última terça-feira, ela chega ao Tricolor baiano depois de marcar um gol em dez jogos disputados com a camisa do São Paulo na temporada passada, em jogos do Brasileirão, Libertadores e Campeonato Paulista.

Soteropolitana, a atacante afirmou que ficar perto da família foi um dos fatores que motivou o acerto com as Mulheres de Aço, além do desejo de trabalhar com o técnico Felipe Freitas, que tem feito campanhas históricas com o clube.

continua após a publicidade

— O Bahia é um grande clube, com grandes ambições e qualquer atleta profissional busca por times assim. Quando o Felipe me procurou e falou dos objetivos do clube, eu fiquei muito empolgada, além de também estar perto de casa, foram coisas que influenciaram minha vinda para cá — comenta.

Ex-atacante do São Paulo, Taty Sena é a nona contratação do Bahia para o futebol feminino nesta temporada. Vale lembrar que as Mulheres de Aço voltaram a treinar no CT Evaristo de Macedo desde o início de janeiro.

continua após a publicidade

Contratações do Bahia para o time feminino:

Mary Camilo (goleira) - 29 anos; Rute (zagueira) - 25 anos; Ana Julia (lateral-esquerda) - 21 anos; Raquel (meia) - 25 anos; Eduarda Tosti (meia) - 22 anos; Martina Terra (atacante) - 23 anos; Dani Silva (atacante) - 36 anos; Roqueline (atacante) - 30 anos; Taty Sena (atacante) - 29 anos.

Taty Sena, ex-São Paulo, em entrevista de apresentação no Bahia (Foto: divulgação / EC Bahia)

A carreira de Taty, novo reforço do Bahia

Com trajetória construída na Europa, em países como Itália, Hungria e Portugal, Taty Senna brilhou, principalmente, pelo Braga (POR), em 2024. Naquela temporada, a atacante foi um dos destaques do clube, com 23 jogos, 15 gols e duas assistências.

— Do meio para frente eu jogo em qualquer posição. Sempre vou tentar ajudar minhas companheiras e o time da melhor forma. Não tenho uma posição fixa, só espero ajudar e contribuir para dar o melhor em busca dos nossos objetivos.

Taty, inclusive, deu as primeiras impressões da chegada ao Bahia - uma experiência inédita na carreira - e se mostrou animada com a estrutura e contato com as companheiras de elenco.

— Eu conhecia algumas atletas, tanto como companheiras como adversárias. Eu fiquei surpresa com a temporada passada do Bahia e agora conhecendo o trabalho do Felipe é muito bacana acompanhar o processo de como ele colocou o clube onde merece. O Bahia tem uma grande torcida, é um grande clube e merece estar em lugares de destaque. Espero ganhar títulos com essa camisa extremamente pesada — finaliza Taty Senna.