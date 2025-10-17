menu hamburguer
Futebol Feminino

Após saída de Rosana, Flamengo anuncia novo técnico do time feminino

Campeão da primeira edição da Copinha pelo clube, Celso Silva retorna para sua segunda passagem

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ) | São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
11:14
Rosana Augusto Flamengo
imagem cameraRosana Augusto, ex-técnica do Flamengo feminino (Foto: Divulgação)
  • Matéria
Após anunciar a saída da técnica Rosana na última quinta-feira alegando readequação no orçamento, o Flamengo agiu rápido e já anunciou um substituto para a sequência da temporada. Trata-se de Celso Silva, que chega para a sua segunda passagem no clube.

Embora ainda não oficializado no comando, o novo técnico foi apresentado ao elenco na manhã desta sexta-feira durante treinamento no CFZ. Celso vai assistir ao jogo de amanhã contra o Real Heips, às 10h, na Gávea. Na segunda-feira, começará no cargo.

O técnico retorna ao Flamengo após cinco anos. Ele chegou ao clube como auxiliar, em 2015, e permaneceu até início de 2020. Durante esse período, sagrou-se pentacampeão carioca e campeão brasileiro. Após o período, assumiu o time em definitivo e permaneceu até o final de 2021, quando conquistou novamente o Estadual.

Em 2022, após reformulação interna, tornou-se técnico do Sub-20, com ótimo trabalho. À frente da equipe, chegou à semifinal do Brasileirão da categoria e, em 2023, levou o Flamengo ao título invicto da primeira edição da Copinha.

Fundamental no processo de formação, fez parte da trajetória de atletas que hoje estão atuando profissionalmente, como o caso a zagueira Núbia, as laterais Ana Laura e Diovanna, a volante Letícia, a meia Mariana – autora de um dos gols na decisão da Copinha -, e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa.

Celso Silva retorna ao Flamengo e é o novo comandante do futebol feminino (Foto: Mariana Sá/CRF)
Após duas temporadas no São Paulo, Celso retorna à Gávea. Em entrevista ao perfil oficial do Flamengo, o técnico comemorou a honra de assumir novamente a equipe.

— Esse retorno ao Flamengo me deixa extremamente emocionado, grato e honrado. Poder representar de novo essa instituição é motivo de muito orgulho. Já vivi muitos anos aqui, passei por vários períodos e vivi momentos que ficaram marcados na minha vida até hoje, como o título brasileiro em 2016 e a conquista da Copinha. Entendo que é uma missão desafiadora pela grandeza do clube, mas é o que todo profissional deseja. Então, agradeço à diretoria pela confiança e espero poder corresponder as expectativas, através de muito trabalho, suor e dedicação. Vamos dar sequência no que já foi construído nessa temporada e planejar a próxima, com foco sempre em fazer o Flamengo melhor.

E completou: — O fato de eu conhecer o clube e várias meninas que hoje estão no elenco facilita muito, mas ter atletas do porte de Cristiane, Fabi, Djeni e Ju Ferreira – que também já trabalhou comigo -, nesse novo momento do projeto, é fundamental. A junção da base sólida com as mais experientes será um dos pilares do nosso trabalho.

Sobre Celso Silva, novo treinador do futebol feminino do Flamengo

Nome completo: Celso José da Silva Júnior
Data de nascimento: 09/05/1986
Clube anterior: São Paulo
Naturalidade: Rio de Janeiro

Próximos jogos do Flamengo Feminino

  • Flamengo x Heips - 18/10 - 15h (de Brasília) - 6ª rodada do Campeonato Carioca
  • Fluminense x Flamengo - 25/10 - 15h (de Brasília) - 7ª rodada do Campeonato Carioca

