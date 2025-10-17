Após saída de Rosana, Flamengo anuncia novo técnico do time feminino

Após anunciar a saída da técnica Rosana na última quinta-feira alegando readequação no orçamento, o Flamengo agiu rápido e já anunciou um substituto para a sequência da temporada. Trata-se de Celso Silva, que chega para a sua segunda passagem no clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Embora ainda não oficializado no comando, o novo técnico foi apresentado ao elenco na manhã desta sexta-feira durante treinamento no CFZ. Celso vai assistir ao jogo de amanhã contra o Real Heips, às 10h, na Gávea. Na segunda-feira, começará no cargo.

O técnico retorna ao Flamengo após cinco anos. Ele chegou ao clube como auxiliar, em 2015, e permaneceu até início de 2020. Durante esse período, sagrou-se pentacampeão carioca e campeão brasileiro. Após o período, assumiu o time em definitivo e permaneceu até o final de 2021, quando conquistou novamente o Estadual.

continua após a publicidade

➡️Saída de Rosana e Cristiane na mira: Flamengo deve parar de investir no futebol feminino

Em 2022, após reformulação interna, tornou-se técnico do Sub-20, com ótimo trabalho. À frente da equipe, chegou à semifinal do Brasileirão da categoria e, em 2023, levou o Flamengo ao título invicto da primeira edição da Copinha.

Fundamental no processo de formação, fez parte da trajetória de atletas que hoje estão atuando profissionalmente, como o caso a zagueira Núbia, as laterais Ana Laura e Diovanna, a volante Letícia, a meia Mariana – autora de um dos gols na decisão da Copinha -, e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa.

continua após a publicidade

Celso Silva retorna ao Flamengo e é o novo comandante do futebol feminino (Foto: Mariana Sá/CRF)

Após duas temporadas no São Paulo, Celso retorna à Gávea. Em entrevista ao perfil oficial do Flamengo, o técnico comemorou a honra de assumir novamente a equipe.

— Esse retorno ao Flamengo me deixa extremamente emocionado, grato e honrado. Poder representar de novo essa instituição é motivo de muito orgulho. Já vivi muitos anos aqui, passei por vários períodos e vivi momentos que ficaram marcados na minha vida até hoje, como o título brasileiro em 2016 e a conquista da Copinha. Entendo que é uma missão desafiadora pela grandeza do clube, mas é o que todo profissional deseja. Então, agradeço à diretoria pela confiança e espero poder corresponder as expectativas, através de muito trabalho, suor e dedicação. Vamos dar sequência no que já foi construído nessa temporada e planejar a próxima, com foco sempre em fazer o Flamengo melhor.

E completou: — O fato de eu conhecer o clube e várias meninas que hoje estão no elenco facilita muito, mas ter atletas do porte de Cristiane, Fabi, Djeni e Ju Ferreira – que também já trabalhou comigo -, nesse novo momento do projeto, é fundamental. A junção da base sólida com as mais experientes será um dos pilares do nosso trabalho.

Sobre Celso Silva, novo treinador do futebol feminino do Flamengo

Nome completo: Celso José da Silva Júnior

Data de nascimento: 09/05/1986

Clube anterior: São Paulo

Naturalidade: Rio de Janeiro

Próximos jogos do Flamengo Feminino