Corinthians x Deportivo Cali: Conmebol define arbitragem da final da Libertadores Feminina
Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18)
A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores Feminina 2025, entre Corinthians e Deportivo Cali. A decisão acontece neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
O duelo colocará frente a frente o Corinthians, tricampeão continental e favorito ao título, contra o Deportivo Cali, que busca sua primeira conquista na competição.
Jogo do Corinthians terá arbitragem argentina
A final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali contará com equipe de arbitragem totalmente sul-americana, seguindo o padrão adotado em toda a competição. A árbitra principal será Maria Laura Fortunato, da Argentina, que terá como assistentes Gisela Trucco e Carla López, também argentinas. A quarta árbitra será Dione Rissios.
Assim como nas demais partidas desta edição, o confronto decisivo contará com o apoio do VAR, que será comandado por Saloma Di Iorio (Argentina), com Léslie Vásquez (Chile) como assistente. A equipe ainda será completada pela assessora de arbitragem Silvia Reyes (Peru) e pelo quality manager Oswaldo Segura (Equador).
Final da Libertadores Feminina 2025
Informações da partida
- Confronto: Corinthians x Deportivo Cali
- Estádio: Florencio Sola (Banfield, Argentina)
- Data e horário: sábado, 18/10, às 16h30 (de Brasília)
Arbitragem do jogo
Árbitras e Árbitros de Campo:
- Árbitra central: Maria Laura Fortunato (ARG)
- Assistente 1: Gisela Trucco (ARG)
- Assistente 2: Carla López (ARG)
- Quarta árbitra: Dione Rissios
VAR:
- Árbitra de VAR: Saloma Di Iorio (ARG)
- Assistente de VAR: Léslie Vásquez (CHI)
Equipe de apoio:
- Assessora de arbitragem: Silvia Reyes (PER)
- Quality Manager: Oswaldo Segura (ECU)
