A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores Feminina 2025, entre Corinthians e Deportivo Cali. A decisão acontece neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

continua após a publicidade

O duelo colocará frente a frente o Corinthians, tricampeão continental e favorito ao título, contra o Deportivo Cali, que busca sua primeira conquista na competição.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogo do Corinthians terá arbitragem argentina

A final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali contará com equipe de arbitragem totalmente sul-americana, seguindo o padrão adotado em toda a competição. A árbitra principal será Maria Laura Fortunato, da Argentina, que terá como assistentes Gisela Trucco e Carla López, também argentinas. A quarta árbitra será Dione Rissios.

continua após a publicidade

Assim como nas demais partidas desta edição, o confronto decisivo contará com o apoio do VAR, que será comandado por Saloma Di Iorio (Argentina), com Léslie Vásquez (Chile) como assistente. A equipe ainda será completada pela assessora de arbitragem Silvia Reyes (Peru) e pelo quality manager Oswaldo Segura (Equador).

➡️ Após corte de Gio, Debinha é convocada para Seleção Brasileira

Final da Libertadores Feminina 2025

Informações da partida

Confronto: Corinthians x Deportivo Cali Estádio: Florencio Sola (Banfield, Argentina) Data e horário: sábado, 18/10, às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem do jogo

Árbitras e Árbitros de Campo:

Árbitra central: Maria Laura Fortunato (ARG)

Assistente 1: Gisela Trucco (ARG)

Assistente 2: Carla López (ARG)

Quarta árbitra: Dione Rissios

VAR:

Árbitra de VAR: Saloma Di Iorio (ARG)

Assistente de VAR: Léslie Vásquez (CHI)

Equipe de apoio:

Assessora de arbitragem: Silvia Reyes (PER)

Quality Manager: Oswaldo Segura (ECU)

➡️ Mari Martins, lateral do São Paulo, disputa Mundial Sub-17 pela Seleção e destaca apoio familiar