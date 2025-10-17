menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians x Deportivo Cali: Conmebol define arbitragem da final da Libertadores Feminina

Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
17:45
Erika e Letícia comemoram gol na goleada do Corinthians pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Erika e Letícia comemoram gol na goleada do Corinthians pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a final da Libertadores Feminina 2025, entre Corinthians e Deportivo Cali. A decisão acontece neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

continua após a publicidade

O duelo colocará frente a frente o Corinthians, tricampeão continental e favorito ao título, contra o Deportivo Cali, que busca sua primeira conquista na competição.

Jogo do Corinthians terá arbitragem argentina

A final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali contará com equipe de arbitragem totalmente sul-americana, seguindo o padrão adotado em toda a competição. A árbitra principal será Maria Laura Fortunato, da Argentina, que terá como assistentes Gisela Trucco e Carla López, também argentinas. A quarta árbitra será Dione Rissios.

continua após a publicidade

Assim como nas demais partidas desta edição, o confronto decisivo contará com o apoio do VAR, que será comandado por Saloma Di Iorio (Argentina), com Léslie Vásquez (Chile) como assistente. A equipe ainda será completada pela assessora de arbitragem Silvia Reyes (Peru) e pelo quality manager Oswaldo Segura (Equador).

Final da Libertadores Feminina 2025

Informações da partida

  1. Confronto: Corinthians x Deportivo Cali
  2. Estádio: Florencio Sola (Banfield, Argentina)
  3. Data e horário: sábado, 18/10, às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem do jogo

Árbitras e Árbitros de Campo:

  • Árbitra central: Maria Laura Fortunato (ARG)
  • Assistente 1: Gisela Trucco (ARG)
  • Assistente 2: Carla López (ARG)
  • Quarta árbitra: Dione Rissios

VAR:

  • Árbitra de VAR: Saloma Di Iorio (ARG)
  • Assistente de VAR: Léslie Vásquez (CHI)

Equipe de apoio:

  • Assessora de arbitragem: Silvia Reyes (PER)
  • Quality Manager: Oswaldo Segura (ECU)

Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

circulo com pontos dentroTudo sobre

