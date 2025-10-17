Com golaço de Giovanna Waksman, Brasil vence Marrocos na estreia do Mundial Sub-17
Seleção venceu as donas da casa por 3 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil começou a caminhada no Mundial Feminino Sub-17 com o pé direito. Na tarde desta sexta-feira (17), em Rabat, a Seleção venceu o Marrocos por 3 a 0, com gols de Evelin, Giovanna Waksmann e Aline.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Mari Martins, lateral do São Paulo, disputa Mundial Sub-17 pela Seleção e destaca apoio familiar
Futebol Feminino17/10/2025
- Futebol Feminino
Joia do Corinthians destaca preparação da Seleção Brasileira para o Mundial feminino sub-17
Futebol Feminino16/10/2025
- Futebol Feminino
Após corte de Gio, Debinha é convocada para Seleção Brasileira
Futebol Feminino17/10/2025
Com uma postura dominante do início ao fim, a equipe comandada por Rilany Silva não demorou para inaugurar o placar. Aos 11 minutos, Evelin recebeu lançamento do meio-campo, acelerou e finalizou com precisão, abrindo o placar.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O segundo veio aos 35 minutos, com um golaço de Giovanna Waksman: dentro da área, a ex-jogadora do Botafogo dominou com estilo e acertou embaixo das pernas da goleira adversária. Assiste lance:
O Brasil ainda fechou a conta aos 74 minutos, quando Aline aproveitou o rebote da goleira marroquina e marcou o terceiro.
➡️ Corinthians x Deportivo Cali: Conmebol define arbitragem da final da Libertadores Feminina
Agenda de jogos do Brasil no Mundial Feminino Sub-17
O Brasil volta a campo no Mundial Feminino Sub-17 com uma agenda cheia de desafios. Após estrear com vitória sobre o Marrocos por 3 a 0, a seleção enfrenta a Costa Rica na segunda rodada, no dia 21 de outubro, às 13h, no estádio Mohammed VI (Campo 1). Na última rodada da fase de grupos, o confronto será contra a Itália, em 24 de outubro, às 16h, também no Mohammed VI (Campo 1). Cada partida será decisiva para a classificação às fases seguintes do torneio.
- 1ª rodada
- Marrocos x Brasil – 17/10, 16h, Rabat
- 2ª rodada
- Costa Rica x Brasil – 21/10, 13h, Mohammed VI (Campo 1)
- 3ª rodada
- Brasil x Itália – 24/10, 16h, Mohammed VI (Campo 1)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias