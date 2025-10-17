Palmeiras e Grêmio se enfrentam na final da Ladies Cup 2025

Palmeiras e Grêmio se enfrentam no próximo domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), pela final da Brasil Ladies Cup 2025.

Para chegar à decisão, as Mosqueteiras venceram o Peñarol por 2 a 0. Já o Palmeiras assegurou a participação na final nos pênaltis.

Palmeiras sofre, mas garante vaga nos pênaltis

O Palmeiras garantiu presença na decisão após uma semifinal eletrizante diante do Gimnasia (ARG). O Verdão empatou em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Fê Palermo e Brena, e venceu nas penalidades por 7 a 6, com duas defesas da goleira Tainá.

Palmeiras comemora classificação da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

Grêmio domina Peñarol e busca o bi

Do outro lado, o Grêmio mostrou força e organização para despachar o Peñarol (URU) com autoridade: 2 a 0, gols de Camilia Pini e um gol contra de Domínguez.

As Mosqueteiras dominaram o jogo desde o início e abriram o placar ainda no primeiro tempo, em rápido contra-ataque concluído por Yamila. No segundo tempo, ampliaram com jogada construída pela direita, em que a bola desviou na defensora uruguaia e entrou.

Grêmio vence Peñarol na Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

Canindé recebe final da Ladies Cup e dia de ações sociais

A grande final entre Palmeiras e Grêmio acontece no domingo (19), às 18h30, no Canindé. Antes, às 11h, haverá o duelo entre seleções quilombolas e indígenas, em ação voltada à COP30 e ao combate aos preconceitos, além de atividades do Outubro Rosa, com mamografias gratuitas em parceria com a Fundação Laço Rosa. Às 15h, será a vez de Peñarol e Gimnasia duelarem pelo terceiro lugar.