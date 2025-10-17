Com destaque do Grêmio, Argentina convoca seleção para a Liga das Nações
Yamila Rodríguez está na convocação
A seleção da Argentina divulgou na tarde desta sexta-feira (17) a lista oficial de atletas convocadas para a Liga das Nações Feminina. O torneio será disputado de 24 de outubro de 2025 a 9 de junho de 2026, e vale vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027.
Entre os nomes, o destaque é a atacante Yamila Rodríguez, do Grêmio, que vive boa fase no futebol brasileiro e foi chamada pelo técnico Germán Portanova. Outra conhecida do futebol brasileiro é Paulina Gramaglia, ex-RB Bragantino e atualmente no Tenerife, da Espanha.
Vale lembrar que o Brasil, por ser país-sede do Mundial, não participará desta edição da competição continental.
➡️ Após corte de Gio, Debinha é convocada para Seleção Brasileira
Compromissos da seleção argentina na Liga das Nações
As argentinas voltam a atuar pela seleção após o terceiro lugar na Copa América Feminina deste ano. A equipe enfrenta o Paraguai e o Uruguai.
Rodada 1
- Colômbia x Peru
- Bolívia x Equador
- Venezuela x Chile
- Argentina x Paraguai
Rodada 2
- Paraguai x Venezuela
- Chile x Bolívia
- Uruguai x Argentina
- Equador x Colômbia
Convocação da Argentina
- Solana Pereyra (San Lorenzo)
- Aldana Cometti (FC Fleury)
- Milagros Vargas (Belgrano)
- Florencia Bonsegundo (Sporting CP)
- Adriana Sachs (Racing)
- Yamila Rodríguez (Grêmio)
- Eliana Stabile (Boca Juniors)
- Vanina Preininger (San Lorenzo)
- Daiana Falfán (Dux Lograño)
- Agostina Holzheier (Racing)
- Lara Esponda (River Plate)
- Sophia Braun (Spokane Zephyr FC)
- Kishi Núñez (Boca Juniors)
- Paulina Gramaglia (Tenerife)
- Margarita Giménez (FC Badalona)
- Sofía Domínguez (FC Basel)
- Virgínia Gómez (San Lorenzo)
- Juana Fonseca (San Lorenzo)
- Abril Reche (Racing)
- Agustina Vargas (Newwll's Old Boys)
- Carolina Ceniza (River Plate)
- Milagros Martin (CF Tenerife)
- Abigaíl Chaves (Fenerbahce)
- Annika Paz (River Plate)
- Priscila Siben (Boca Juniors)
- Maricel Pereyra (San Lorenzo)
- Dalma Mancilla (Belgrano)
- Criselyn Pavón (Belgrano)
