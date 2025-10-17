A seleção da Argentina divulgou na tarde desta sexta-feira (17) a lista oficial de atletas convocadas para a Liga das Nações Feminina. O torneio será disputado de 24 de outubro de 2025 a 9 de junho de 2026, e vale vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027.

continua após a publicidade

Entre os nomes, o destaque é a atacante Yamila Rodríguez, do Grêmio, que vive boa fase no futebol brasileiro e foi chamada pelo técnico Germán Portanova. Outra conhecida do futebol brasileiro é Paulina Gramaglia, ex-RB Bragantino e atualmente no Tenerife, da Espanha.

Vale lembrar que o Brasil, por ser país-sede do Mundial, não participará desta edição da competição continental.

➡️ Após corte de Gio, Debinha é convocada para Seleção Brasileira

Compromissos da seleção argentina na Liga das Nações

As argentinas voltam a atuar pela seleção após o terceiro lugar na Copa América Feminina deste ano. A equipe enfrenta o Paraguai e o Uruguai.

continua após a publicidade

Rodada 1

Colômbia x Peru Bolívia x Equador Venezuela x Chile Argentina x Paraguai

Rodada 2

Paraguai x Venezuela Chile x Bolívia Uruguai x Argentina Equador x Colômbia

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Convocação da Argentina

Solana Pereyra (San Lorenzo) Aldana Cometti (FC Fleury) Milagros Vargas (Belgrano) Florencia Bonsegundo (Sporting CP) Adriana Sachs (Racing) Yamila Rodríguez (Grêmio) Eliana Stabile (Boca Juniors) Vanina Preininger (San Lorenzo) Daiana Falfán (Dux Lograño) Agostina Holzheier (Racing) Lara Esponda (River Plate) Sophia Braun (Spokane Zephyr FC) Kishi Núñez (Boca Juniors) Paulina Gramaglia (Tenerife) Margarita Giménez (FC Badalona) Sofía Domínguez (FC Basel) Virgínia Gómez (San Lorenzo) Juana Fonseca (San Lorenzo) Abril Reche (Racing) Agustina Vargas (Newwll's Old Boys) Carolina Ceniza (River Plate) Milagros Martin (CF Tenerife) Abigaíl Chaves (Fenerbahce) Annika Paz (River Plate) Priscila Siben (Boca Juniors) Maricel Pereyra (San Lorenzo) Dalma Mancilla (Belgrano) Criselyn Pavón (Belgrano)