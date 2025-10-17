Informações obtidas com exclusividade pelo Lance! apontam que mais de dez atletas do São Paulo apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após o retorno de Buenos Aires, onde a equipe disputou a Libertadores Feminina. O time foi eliminado nas quartas de final pelo Deportivo Cali no último domingo (12), após derrota por 2 a 0.

De acordo com a apuração, Taty Senna e Serrana estiveram entre as atletas mais afetadas, com necessidade de atendimento em pronto-socorro. A reportagem procurou a assessoria pessoal de Serrana, que afirmou, até o momento, não ter atualização do quadro clínico dela.

O que disse o São Paulo

Procurado pela reportagem, o São Paulo se manifestou sobre o caso. O clube destacou que, assim como no futebol masculino, o departamento feminino oferece plano de saúde a todas as atletas, e que o médico do clube se colocou à disposição mesmo durante os dias de folga para acompanhar as jogadoras.

Ainda segundo o clube, não há confirmação de que os casos sejam de intoxicação alimentar.

— Pela investigação conduzida pelo DM, não há garantias de que possa ser intoxicação alimentar, havendo indícios de virose, que é comum em situações de alojamento longo como tivemos — informou o São Paulo, em nota ao Lance!.

Próximos desafios do Tricolor

Pelo estadual, as Soberanas encaram o Corinthians no dia 1º de novembro, às 11h, no Parque São Jorge, pela 11ª rodada. Já pela Copa do Brasil Feminina, o time segue na briga pelo título e volta a campo no dia 4 de novembro, às 21h30, com mando do Palmeiras.

