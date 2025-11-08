Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-17, a meio-campista Giovanna Waksman usou as redes sociais para expressar seus sentimentos sobre a campanha da Seleção.

A equipe se despediu do torneio neste sábado (8), após empate por 1 a 1 com o México no tempo normal e derrota por 3 a 1 nos pênaltis — resultado que marcou, ainda assim, a melhor participação da história do país na competição.

— É um misto de frustração e orgulho. O título sempre foi o principal objetivo. Infelizmente, não pude estar em campo para ajudar minha equipe nos jogos decisivos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou competitiva e como queria essa medalha — escreveu a jogadora.

Giovanna também agradeceu o carinho da torcida brasileira e reforçou seu compromisso com o crescimento da carreira.

— Agradeço à torcida brasileira pelo apoio e principalmente carinho e reconhecimento pelo meu futebol. Embora não tenha sido o final desejado, estou focada e determinada a continuar trabalhando duro para alcançar todos os meus objetivos — escreveu ela.

O que aconteceu com Giovanna Waksman

Giovanna sofreu uma entorse no joelho esquerdo na vitória sobre a China, pelas oitavas de final. Ela deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir o joelho esquerdo em um lance isolado, durante a pressão na saída adversária. Chorando, a atacante de 16 anos precisou sair de maca e deu lugar a Dulce Maria.

Exames de imagem apontaram sinais sugestivos de lesão ligamentar, e a jogadora seguirá sendo acompanhada pelo Departamento Médico da Seleção até a definição do tratamento.