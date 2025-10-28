menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil vence China e se classifica às quartas do Mundial Feminino sub-17

Kaylane, Evelin e Gi Iseppe balançaram as redes; Giovanna Waksman saiu de maca e preocupa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
14:51
Kaylane comemora gol do Brasil contra a China no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraKaylane comemora gol do Brasil contra a China no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
A Seleção Brasileira feminina sub-17 garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 Feminina. O Brasil, comandado por Rilany Silva, venceu a China por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (28), e garantiu vaga entre as oito melhores seleções do torneio disputado no Marrocos.

Os gols da vitória foram marcados por Kaylane, Evelin e Giovana Iseppe, em mais uma atuação consistente do Brasil, que dominou o jogo do início ao fim, com alguns momentos bons da China. Agora, a Seleção aguarda o vencedor de Canadá x Zâmbia, que se enfrentam nesta terça (29), às 16h (de Brasília), pelo confronto das quartas de final.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Giovanna Waksman sente lesão e vira preocupação para a Seleção

Giovanna Waksman deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir o joelho esquerdo em um lance isolado, durante a pressão na saída adversária. Chorando, a atacante de 16 anos precisou sair de maca e deu lugar a Dulce Maria.

Giovanna é a artilheira da equipe na Copa do Mundo, com 3 gols e 1 assistência em 3 jogos, e será avaliada para saber a gravidade do problema.

Giovanna Waksman deixa o campo com dor em Brasil x China, pelo Mundial Feminino sub-17. (Foto: Reprodução/CazéTV)
Campanha do Brasil no Mundial Feminino

O Brasil encerrou a fase de grupos do Mundial Sub-17 na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da Itália. A equipe teve uma uma vitória, um empate e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos, garantindo 100% de aproveitamento nas partidas vencidas.

Resultados do Brasil na 1ª fase:

  • Marrocos 0 x 3 Brasil
  • Costa Rica 1 x 1 Brasil
  • Brasil 3 x 4 Itália

circulo com pontos dentroTudo sobre

