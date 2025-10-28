Brasil vence China e se classifica às quartas do Mundial Feminino sub-17
Kaylane, Evelin e Gi Iseppe balançaram as redes; Giovanna Waksman saiu de maca e preocupa
A Seleção Brasileira feminina sub-17 garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 Feminina. O Brasil, comandado por Rilany Silva, venceu a China por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (28), e garantiu vaga entre as oito melhores seleções do torneio disputado no Marrocos.
Os gols da vitória foram marcados por Kaylane, Evelin e Giovana Iseppe, em mais uma atuação consistente do Brasil, que dominou o jogo do início ao fim, com alguns momentos bons da China. Agora, a Seleção aguarda o vencedor de Canadá x Zâmbia, que se enfrentam nesta terça (29), às 16h (de Brasília), pelo confronto das quartas de final.
Giovanna Waksman sente lesão e vira preocupação para a Seleção
Giovanna Waksman deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir o joelho esquerdo em um lance isolado, durante a pressão na saída adversária. Chorando, a atacante de 16 anos precisou sair de maca e deu lugar a Dulce Maria.
Giovanna é a artilheira da equipe na Copa do Mundo, com 3 gols e 1 assistência em 3 jogos, e será avaliada para saber a gravidade do problema.
Campanha do Brasil no Mundial Feminino
O Brasil encerrou a fase de grupos do Mundial Sub-17 na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da Itália. A equipe teve uma uma vitória, um empate e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos, garantindo 100% de aproveitamento nas partidas vencidas.
Resultados do Brasil na 1ª fase:
- Marrocos 0 x 3 Brasil
- Costa Rica 1 x 1 Brasil
- Brasil 3 x 4 Itália
