Futebol Feminino

Brasil perde para o México nos pênaltis e fica fora do pódio do Mundial Feminino sub-17

Seleção feminina fez sua melhor campanha da história

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
15:18
Brasil é superado pelo México na Copa do Mundo Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil é superado pelo México na Copa do Mundo Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
O Brasil se despediu da Copa do Mundo Feminina sub-17 neste sábado (8), com derrota nas penalidades para o México. Apesar do resultado, esse foi a melhor campanha da Seleção no torneio.

Em jogo movimentado, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no tempo normal. Os gols foram marcados por Kaylane, aos 32 minutos do segundo tempo, e Evelyn, nos acréscimos, marcando contra a própria meta. Nas penalidades, as mexicanas levaram a melhor por 3 a 1.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campanha do Brasil no Mundial Feminino sub-17

A Seleção Feminina encerra a participação nesta Copa do Mundo Feminina sub-17 em quarto lugar. Na primeira fase, encerrou em segundo lugar no Grupo A, atrás da Itália, a equipe cresceu no mata-mata, goleando a China por 3 a 0 e superando o Canadá nos pênaltis para garantir vaga nas semifinais.

Nas semis, foi superado pela foi superada pela Coreia do Norte por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Rabat. Jong Hyang marcou os dois gols da partida. Neste sábado (8), foi superado pelo México nas penalidades.

Fase de grupos

  • 1ª rodada: Marrocos 0 x 3 Brasil – Estádio Moulay Abdellah (17/10)
  • 2ª rodada: Costa Rica 1 x 1 Brasil – Centro Mohammed VI (21/10)
  • 3ª rodada: Brasil 3 x 4 Itália – Centro Mohammed VI (24/10)

Oitavas de final

  • Brasil 3 x 0 China – Mohammed VI (28/10)

Quartas de final

  • Brasil 0 (5) x (4) 0 Canadá – Estádio Moulay Abdellah (01/11)

Semifinal

  • Coreia do Norte 2 x 0 Brasil – Estádio Olímpico de Rabat

Disputa do 3º lugar

  • Brasil 1 (1) x (3) 1 México – derrota nos pênaltis

➡️ O Brasil encerrou sua participação em 4º lugar, com a melhor campanha da história do país na competição.

➡️ Cristiane brilha, Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca Feminino 2025

Kaylane domina a bola em Brasil x México, pela Copa do Brasil Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Kaylane domina a bola em Brasil x México, pela Copa do Mundo Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)

