Futebol Feminino

Sem Giovanna Waksman, Brasil enfrenta o Canadá nas quartas do Mundial Sub-17

Camisa 11 sofreu um entorse no joelho esquerdo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
17:59
Giovanna Waksman se lesiona no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Giovanna Waksman se lesiona no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
O Brasil terá um desafio a mais nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17. A Seleção enfrenta o Canadá no sábado (1º), às 12h30 (de Brasília), em Rabat (Marrocos), diante das canadenses, que eliminaram a Zâmbia.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A equipe brasileira não poderá contar com a atacante Giovanna Waksman, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na vitória sobre a China, pelas oitavas de final. Giovanna deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir o joelho esquerdo em um lance isolado, durante a pressão na saída adversária. Chorando, a atacante de 16 anos precisou sair de maca e deu lugar a Dulce Maria.

Exames de imagem apontaram sinais sugestivos de lesão ligamentar, e a jogadora seguirá sendo acompanhada pelo Departamento Médico da Seleção até a definição do tratamento.

Confira nota da Seleção Brasileira:

A atleta Giovanna Waksman sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida contra a China, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA.

Após avaliação ortopédica, a jogadora foi submetida a exames de imagem, que apresentaram sinais sugestivos de lesão ligamentar.

A atleta seguirá sendo acompanhada pelo Departamento Médico da Seleção Brasileira até a definição dos próximos passos do tratamento.

➡️ Pai cria clube para filha jogar futebol e time alcança Libertadores

Campanha do Brasil no Mundial Feminino

O Brasil encerrou a fase de grupos do Mundial Sub-17 na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas da Itália. A equipe teve uma uma vitória, um empate e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos.

Resultados do Brasil na 1ª fase:

  • Marrocos 0 x 3 Brasil
  • Costa Rica 1 x 1 Brasil
  • Brasil 3 x 4 Itália

Nas oitavas, o Brasil, comandado por Rilany Silva, venceu a China por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (28), e garantiu vaga entre as oito melhores seleções do torneio disputado no Marrocos.

Seleção Brasileira está classificada às quartas do Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Seleção Brasileira está classificada às quartas do Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)

