Futebol Feminino

Bia Zaneratto critica estrutura de estádio em Grêmio x Palmeiras: 'Precária'

Jogo foi realizado no Francisco Novelletto, em Porto Alegre

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
22:31
Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras. (Foto: Brandino/reprodução redes sociais)
Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras. (Foto: Brandino/reprodução redes sociais)
O Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre, pela segunda rodada do  Brasileirão Feminino. Dentro de campo, brilho de Brena e Bia Zaneratto para garantir mais três pontos e manter os 100% de aproveitamento. Fora das quatro linhas, porém, a camisa 10 alviverde fez um alerta importante sobre as condições oferecidas para a partida.

Após o jogo no tradicional Passo d'Areia, estádio inaugurado em 1940, com capacidade para pouco mais de 10 mil torcedores e gramado sintético. Em entrevista ao Sportv, Bia criticou a estrutura disponibilizada às atletas. Segundo a atacante, faltam condições básicas compatíveis com o momento que o futebol feminino brasileiro vive.

— A gente está para sediar uma Copa do Mundo e a estrutura aqui hoje foi um pouco precária. A gente estava em um vestiário que tinha um banheiro para quase 30 meninas, então eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado em relação a isso. Os campos, a qualidade, tudo isso merece uma atenção e ser melhor, porque a gente vai sediar uma Copa do Mundo e que desde já essa estrutura comece a melhorar — afirmou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogos do Palmeiras na primeira fase do Brasileiro Feminino

  1. 13/02 – Palmeiras 4 x 0 América-MG – Arena Crefisa Barueri
    Gols: Brena (duas vezes), Bia Zaneratto e Duda Santos
  2. 20/02 – Grêmio 1 x 2 Palmeiras – Francisco Novelletto
    Gols: Brena e Bia Zaneratto
  3. 13/03 – 21h30 – Palmeiras x Corinthians – Arena Crefisa Barueri
  4. 22/03 – 18h – Palmeiras x Vitória – Arena Crefisa Barueri
  5. 27/03 – 21h30 – São Paulo x Palmeiras – CT de Cotia
  6. 30/03 – 21h30 – Palmeiras x Flamengo – Arena Crefisa Barueri
  7. 21/04 – 16h – Fluminense x Palmeiras – Luso Brasileiro
  8. 27/04 – 20h – Palmeiras x Santos – Arena Crefisa Barueri
  9. 11/05 – 21h – Palmeiras x Atlético-MG – Arena Crefisa Barueri
  10. 17/05 – a definir – Palmeiras x Botafogo – a definir
  11. 24/05 – a definir – Red Bull Bragantino x Palmeiras – a definir
  12. 26/07 – a definir – Mixto x Palmeiras – a definir
  13. 02/08 – a definir – Palmeiras x Internacional – a definir
  14. 09/08 – a definir – Ferroviária x Palmeiras – a definir

Duda Santos durante Grêmio e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)
Duda Santos durante Grêmio e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

