Bia Zaneratto critica estrutura de estádio em Grêmio x Palmeiras: 'Precária'
Jogo foi realizado no Francisco Novelletto, em Porto Alegre
O Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Dentro de campo, brilho de Brena e Bia Zaneratto para garantir mais três pontos e manter os 100% de aproveitamento. Fora das quatro linhas, porém, a camisa 10 alviverde fez um alerta importante sobre as condições oferecidas para a partida.
Após o jogo no tradicional Passo d'Areia, estádio inaugurado em 1940, com capacidade para pouco mais de 10 mil torcedores e gramado sintético. Em entrevista ao Sportv, Bia criticou a estrutura disponibilizada às atletas. Segundo a atacante, faltam condições básicas compatíveis com o momento que o futebol feminino brasileiro vive.
— A gente está para sediar uma Copa do Mundo e a estrutura aqui hoje foi um pouco precária. A gente estava em um vestiário que tinha um banheiro para quase 30 meninas, então eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado em relação a isso. Os campos, a qualidade, tudo isso merece uma atenção e ser melhor, porque a gente vai sediar uma Copa do Mundo e que desde já essa estrutura comece a melhorar — afirmou.
Jogos do Palmeiras na primeira fase do Brasileiro Feminino
- 13/02 – Palmeiras 4 x 0 América-MG – Arena Crefisa Barueri
Gols: Brena (duas vezes), Bia Zaneratto e Duda Santos
- 20/02 – Grêmio 1 x 2 Palmeiras – Francisco Novelletto
Gols: Brena e Bia Zaneratto
- 13/03 – 21h30 – Palmeiras x Corinthians – Arena Crefisa Barueri
- 22/03 – 18h – Palmeiras x Vitória – Arena Crefisa Barueri
- 27/03 – 21h30 – São Paulo x Palmeiras – CT de Cotia
- 30/03 – 21h30 – Palmeiras x Flamengo – Arena Crefisa Barueri
- 21/04 – 16h – Fluminense x Palmeiras – Luso Brasileiro
- 27/04 – 20h – Palmeiras x Santos – Arena Crefisa Barueri
- 11/05 – 21h – Palmeiras x Atlético-MG – Arena Crefisa Barueri
- 17/05 – a definir – Palmeiras x Botafogo – a definir
- 24/05 – a definir – Red Bull Bragantino x Palmeiras – a definir
- 26/07 – a definir – Mixto x Palmeiras – a definir
- 02/08 – a definir – Palmeiras x Internacional – a definir
- 09/08 – a definir – Ferroviária x Palmeiras – a definir
