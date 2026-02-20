O Corinthians sofreu ajustes importantes para o confronto diante do Fluminense, nesta sexta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena. Ainda no aquecimento, a lateral Nicole sentiu um desconforto no ombro e foi retirada da equipe titular. Para a vaga, a técnica optou pela entrada de Rillary entre as 11 iniciais.

Outra novidade é Ana Morganti, que começa a partida no banco de reservas e aparece como opção ao longo do confronto.

No departamento médico, o Timão segue com três atletas sob cuidados. Ana Vitória está fora por conta de uma sobrecarga muscular na coxa direita. Agustina cumpre processo de reabilitação após lesão muscular na perna esquerda. Já Thais Regina continua em recuperação pós-operatória de fratura na fíbula esquerda. Desta forma, Lucas Piccinato entrou em campo com: Rillary, Gi Fernandes, Érika, Thaís Ferreira, Tamires, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Letícia Monteiro, Gabi Zanotti, Belén Aquino e Jaque Ribeiro.

Thaís Regina, zagueira do Corinthians, conduz bola. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Próximos jogos do Corinthians

Depois do compromisso diante do Fluminense, o Corinthians terá uma maratona pesada pelo Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri. Na sequência, o Timão recebe o América-MG, no dia 23, e depois encara o Botafogo, no Nilton Santos, no dia 27. O fim de março ainda reserva confronto contra o Red Bull Bragantino.

Em abril, as Brabas visitam o Juventude e voltam a atuar em casa contra a Ferroviária. Já no início de maio, o time alvinegro mede forças com o Grêmio, fora, antes de disputar mais um clássico, desta vez diante do São Paulo, mantendo a sequência intensa na briga pelas primeiras posições da competição nacional.

