Fluminense marca no apagar das luzes contra o Corinthians e garante empate heroico no Brasileirão Feminino
Bruna Pelé marcou aos 49 do segundo tempo
Corinthians e Fluminense empataram por 2 a 2 na noite desta sexta-feira (20), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Com gols de Belén Aquino e Jaque Ribeiro, as Brabas construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, mas as cariocas chegaram ao empate com golaço de Patrícia Sochor e gol nos acréscimos de Bruna Pelé.
O Timão começou sufocando. Pressionando a saída de bola e ocupando o campo ofensivo, abriu o placar logo aos sete minutos: após troca de passes e insistência na área, Belén Aquino finalizou cruzado para balançar as redes, marcando seu primeiro gol com a camisa do Timão.
A equipe de Lucas Piccinato manteve o ritmo e ampliou aos 19. Em contra-ataque puxado por Duda Sampaio, a bola sobrou para Jaque Ribeiro, que aproveitou o rebote de Kemelli e mandou para o fundo do gol.
O Fluminense cresceu após a parada para hidratação e voltou ao jogo em grande estilo. Sochor percebeu Rillary adiantada e acertou um chute preciso de fora da área, encobrindo a goleira e marcando um golaço em Itaquera. O duelo ficou mais equilibrado, mas antes do intervalo o cenário mudou: Karina derrubou Belén Aquino quando a atacante saía cara a cara com o gol e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Flu com uma a menos.
Na etapa final, o Corinthians administrou a vantagem com inteligência, rodou a bola e controlou as ações, enquanto o Fluminense tentava resistir mesmo em inferioridade numérica. No fim, Bruna Pelé aproveitou a falha da goleira Rillary e fez o segundo gol tricolor. O resultado foi bastante comemorado pelas jogadoras e pelos torcedores do Flu.
Agora, o foco se volta para o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de março, na Arena Barueri, também pelo Brasileirão.
FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 2 X 2 FLUMINENSE
- BRASILEIRÃO FEMININO - 2ª RODADA
- Data: sexta-feira, 20 de fevereiro
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Público: 5.178
- Renda bruta: R$ 105.040,00
- Gols: Belén Aquino (7' 1T), Jaque (19' 1T), Sochor (33' 1T) e Bruna Pelé (49' 2T)
CORINTHIANS: Rillary, Gi Fernandes (Letícia Teles), Érika, Thaís Ferreira, Tamires, Day Rodríguez (Vic Albuquerque), Duda Sampaio, Letícia Monteiro (Ivana Fuso), Gabi Zanotti (Ariel Godoi), Belén Aquino e Jaque (Andressa Alves). Técnico: Lucas Piccinato.
FLUMINENSE: Kemelli, Gislaine (Nath Rodrigues), Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso (Drielly), Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes (Tatá). Técnico: Saulo Silva.
