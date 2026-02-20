O Palmeiras bateu o Grêmio por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (20), no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Com gols de Brena e Bia Zaneratto, as Palestrinas mantiveram o ritmo e conquistaram a vitória em jogo apertado.

Mesmo com as gaúchas tentando travar as ações ofensivas alviverdes nos primeiros minutos, o time comandado por Rosana Augusto rapidamente tomou conta do jogo. A pressão surtiu efeito quando Brena Carolina aproveitou sobra na área para abrir o placar.

Com mais volume e controle das ações, o Verdão ampliou aos 34 minutos: Brena serviu Bia Zaneratto, que finalizou de primeira para balançar as redes e encaminhar a vitória. Na etapa final, o Grêmio ainda descontou com Brenda Woch, mas não chegou ao empate.

Agora, o foco se volta para o clássico contra o Corinthians, no dia 13 de março, na Arena Barueri, também pelo Brasileirão Feminino.

Jogos do Palmeiras na primeira fase do Brasileiro Feminino

13/02 – Palmeiras 4 x 0 América-MG – Arena Crefisa Barueri

Gols: Brena (duas vezes), Bia Zaneratto e Duda Santos 20/02 – Grêmio 1 x 2 Palmeiras – Francisco Novelletto

Gols: Brena e Bia Zaneratto 13/03 – 21h30 – Palmeiras x Corinthians – Arena Crefisa Barueri 22/03 – 18h – Palmeiras x Vitória – Arena Crefisa Barueri 27/03 – 21h30 – São Paulo x Palmeiras – CT de Cotia 30/03 – 21h30 – Palmeiras x Flamengo – Arena Crefisa Barueri 21/04 – 16h – Fluminense x Palmeiras – Luso Brasileiro 27/04 – 20h – Palmeiras x Santos – Arena Crefisa Barueri 11/05 – 21h – Palmeiras x Atlético-MG – Arena Crefisa Barueri 17/05 – a definir – Palmeiras x Botafogo – a definir 24/05 – a definir – Red Bull Bragantino x Palmeiras – a definir 26/07 – a definir – Mixto x Palmeiras – a definir 02/08 – a definir – Palmeiras x Internacional – a definir 09/08 – a definir – Ferroviária x Palmeiras – a definir

