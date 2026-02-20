Nogueira comemora momento 'mais feliz da vida' na Seleção Brasileira Sub-20
Brasil está na fase final para definir título sul-americano
A meia Maria Clara Nogueira de Souza, conhecida como Nogueira, de 18 anos, vive bom momento na Seleção Brasileira sub-20. A equipe disputa a fase final do Sul-Americano da categoria e tem como foco garantir o título e a vaga na Copa do Mundo.
Com três gols e duas assistências na competição, Nogueira falou sobre a confiança recebida.
— Passei duas semanas na Granja no período de treinamento e aprendi muito, tanto com a Camila quanto com o clube — disse ela, que atua pela Ferroviária. Nogueira também ressaltou o valor coletivo do momento vivido pela equipe.
— O sentimento é de felicidade, não só minha, mas do grupo. Meus gols valem pela equipe e por tudo que a gente trabalhou. Essa classificação é fruto do nosso trabalho — disse ela.
Seleção Brasileira no hexagonal
O próximo desafio do Brasil será diante da Argentina no domingo (22), às 20h (de Brasília), pelo hexagonal final, seguido dos compromissos contra Equador, no dia 25, e Venezuela, no dia 28, encerrando a participação brasileira no Sul-Americano Feminino Sub-20.
O Brasil começou o hexagonal final do Sul-Americano Feminino Sub-20 com postura de candidato ao título e confirmou a força. Na estreia, a Seleção atropelou o Paraguai por 3 a 1, mostrando poder ofensivo e controle das ações do início ao fim. Na segunda rodada, em um duelo mais truncado, a equipe voltou a vencer, desta vez por 1 a 0 sobre a Colômbia, resultado que evidenciou maturidade e consistência defensiva.
]Com duas vitórias em dois jogos, seis pontos somados e 100% de aproveitamento, o Brasil assumiu a liderança da fase decisiva. Os números reforçam o momento: quatro gols marcados, apenas um sofrido e saldo positivo de três.
