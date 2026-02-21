Fim de ciclo! Corinthians demite treinador Lucas Piccinato

O Corinthians oficializou, na madrugada deste sábado (21), o desligamento do técnico Lucas Piccinato do comando da equipe feminina. A decisão foi tomada após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, pelo Brasileirão Feminino. O treinador não passou pela zona mista para falar com a imprensa.

Além de Piccinato, deixam o clube o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves. Até o momento, o Timão não anunciou quem assumirá o cargo.

Piccinato chegou ao Parque São Jorge em dezembro de 2023 para substituir Arthur Elias, que assumiu a Seleção Feminina. Em pouco mais de dois anos, levantou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e uma Supercopa Feminina.

Ao todo, sob comando de Lucas Piccinato, foram 101 jogos no comando, com 71 vitórias, 20 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 77%. O Corinthians marcou 240 gols e sofreu 80 no período, segundo dados do Meu Timão.

Apesar do retrospecto expressivo, a temporada 2026 começou com frustrações. O clube teve campanha histórica na Copa das Campeãs, mas ficou com o vice após derrota para o Arsenal na final. Na Supercopa Feminina, novo vice, desta vez diante do Sociedade Esportiva Palmeiras, nos pênaltis.

O empate em casa contra o Fluminense acabou sendo o último capítulo de uma passagem marcada por títulos e expectativa, mas também críticas por parte dos torcedores. As maiores cobranças giravam em torno do desempenho do time e estilo de jogo, não pelos resultados em si. Agora, o cabe à diretoria corinthiana definir quem estará à frente do projeto.

