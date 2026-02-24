Raí, ex-meia do São Paulo, destacou a importância do futebol feminino no combate ao machismo durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Para o campeão mundial, a modalidade tem papel central na transformação cultural dentro e fora de campo.

— Eu acho que evoluiu muito. O papel do futebol feminino é muito importante nessa causa, a causa contra o machismo. Se separar do masculino, é o esporte que mais cresceu nos últimos anos, em audiência e patrocínio. Ainda está longe do que é o futebol masculino, mas não deixa de ser um empoderamento — afirmou o ex-jogador. Ele, inclusive, visitou a Seleção Feminina durante os Jogos de Paris, em 2024, e declarou torcida à Amarelinha.

Raí fez uma comparação histórica ao lembrar o impacto social da conquista da Copa do Mundo FIFA de 1958, quando jogadores como Pelé e Garrincha se tornaram símbolos em um país marcado pelo racismo estrutural. Segundo ele, o crescimento do futebol feminino tem efeito semelhante ao ampliar representatividade e abrir caminhos para novas gerações.

O ex-jogador também citou Marta como referência desse processo. "A própria Marta fala: 'Eu não tive referência'. Então está crescendo muito", disse. Para Raí, além de impulsionar o empoderamento feminino, o futebol tem papel educativo ao expor e constranger atitudes machistas.

— O futebol tem uma importância até para apontar essas manifestações machistas e ridículas. E para que isso não se repita, para que os outros jogadores, mesmo que sejam machistas, pelo menos fiquem quietos — completou, em referência à fala do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, que atacou a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos.

No futebol feminino, a jogadora Carol Baiana, do Santos, aproveitou a entrevista pós-jogo para pedir respeito às mulheres no futebol, após o empate com o Cruzeiro, nesta segunda-feira (23).