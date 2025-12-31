Antes do fim de 2025, o Fluminense anunciou uma série de renovações de contrato no time feminino. A mais recente foi da zagueira e lateral Nath Rodrigues, que extendeu o vínculo até 2027.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Além dela, outros 12 nomes também já renovaram com o Flu, que terá pela frente mais um ano na elite do futebol feminino. Em 2026, o time se prepara para a disputa do Brasileirão A1, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa Rio, competição que abre a temporada.

Saulo Silva, que assumiu o time após o término do Campeonato Brasileiro, terá em 2026 a oportunidade de montar o elenco à sua feição, já que pegou o time montado por Hoffmann Tulio, seu antecessor no cargo.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

Jogadoras que já renovaram com o Fluminense

Das jogadoras que já renovaram com o Fluminense, Nath Rodrigues e Gislaine são as mais antigas do elenco. As zagueiras chegaram ao Rio de Janeiro em 2023, ano histórico para as Guerreiras, que conquistaram o acesso para a Série A1 do Brasileirão.

Gislaine, inclusive, tornou-se a jogadora com mais jogos na história do futebol feminino tricolor, somando 77 partidas e seis gols. A defensora é um dos pilares da equipe desde que chegou, quando Hoffmann Tulio era o treinador, permanecendo com a braçadeira após a chegada de Saulo Silva, no segundo semestre de 2025.

continua após a publicidade

A meia Gaby Louvain, contratada em agosto de 2025, assinou até o final de 2027. Outras atletas, como Cacau, ainda conversam para oficializar a renovação com o clube. A goleira Cláudia, convocada com frequência para Seleção Brasileira, tem saída provável do Tricolor. Já a atcante Lurdinha, deixará o clube rumo ao Bragantino.

Confira a lista de jogadoras que já renovaram com o Flu:

Lelê (atacante) - até dezembro de 2026 Karina (lateral-direita/volante) - até dezembro de 2026 Sorriso (lateral direita) - até dezembro de 2027 Gislaine (zagueira) - até dezembro de 2026 Nath Rodrigues (zagueira/lateral) - até dezembro de 2027 Keké (Atacante) - até dezembro de 2026 Xerife (volante) - até dezembro de 2026 Tatá (meia) - até dezembro de 2026 Cotrim (zagueira) - até dezembro de 2026 Letícia Bussato (goleira) - até dezembro de 2026 Kamilla (atacante) - até dezembro de 2026 Raquel Fernandes (atacante) - até dezembro de 2027 Claudinha (volante) - até dezembro de 2026