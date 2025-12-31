Fluminense renovou contrato de 13 jogadoras do time feminino; veja lista
Tricolor planeja 2026 com novo treinador
- Matéria
- Mais Notícias
Antes do fim de 2025, o Fluminense anunciou uma série de renovações de contrato no time feminino. A mais recente foi da zagueira e lateral Nath Rodrigues, que extendeu o vínculo até 2027.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Exclusivo: zagueira do São Paulo encaminha acerto com o Fluminense
Futebol Feminino10/12/2025
- Futebol Feminino
Artilheira do Fluminense deixará o clube em 2026
Futebol Feminino05/12/2025
- Futebol Feminino
Preparador do Fluminense vê ‘coroação do trabalho’ com duas goleiras na Seleção
Futebol Feminino23/11/2025
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Além dela, outros 12 nomes também já renovaram com o Flu, que terá pela frente mais um ano na elite do futebol feminino. Em 2026, o time se prepara para a disputa do Brasileirão A1, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa Rio, competição que abre a temporada.
Saulo Silva, que assumiu o time após o término do Campeonato Brasileiro, terá em 2026 a oportunidade de montar o elenco à sua feição, já que pegou o time montado por Hoffmann Tulio, seu antecessor no cargo.
➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças
Jogadoras que já renovaram com o Fluminense
Das jogadoras que já renovaram com o Fluminense, Nath Rodrigues e Gislaine são as mais antigas do elenco. As zagueiras chegaram ao Rio de Janeiro em 2023, ano histórico para as Guerreiras, que conquistaram o acesso para a Série A1 do Brasileirão.
Gislaine, inclusive, tornou-se a jogadora com mais jogos na história do futebol feminino tricolor, somando 77 partidas e seis gols. A defensora é um dos pilares da equipe desde que chegou, quando Hoffmann Tulio era o treinador, permanecendo com a braçadeira após a chegada de Saulo Silva, no segundo semestre de 2025.
A meia Gaby Louvain, contratada em agosto de 2025, assinou até o final de 2027. Outras atletas, como Cacau, ainda conversam para oficializar a renovação com o clube. A goleira Cláudia, convocada com frequência para Seleção Brasileira, tem saída provável do Tricolor. Já a atcante Lurdinha, deixará o clube rumo ao Bragantino.
Confira a lista de jogadoras que já renovaram com o Flu:
- Lelê (atacante) - até dezembro de 2026
- Karina (lateral-direita/volante) - até dezembro de 2026
- Sorriso (lateral direita) - até dezembro de 2027
- Gislaine (zagueira) - até dezembro de 2026
- Nath Rodrigues (zagueira/lateral) - até dezembro de 2027
- Keké (Atacante) - até dezembro de 2026
- Xerife (volante) - até dezembro de 2026
- Tatá (meia) - até dezembro de 2026
- Cotrim (zagueira) - até dezembro de 2026
- Letícia Bussato (goleira) - até dezembro de 2026
- Kamilla (atacante) - até dezembro de 2026
- Raquel Fernandes (atacante) - até dezembro de 2027
- Claudinha (volante) - até dezembro de 2026
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias