A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou o calendário do futebol feminino carioca de 2026. Com começo oficial previsto para a última semana de janeiro, o ano contará com sete competições, entre adulto, categorias de base e futebol amador.

As equipes abrem a temporada na Copa Rio, começando pela principal, seguida pela sub-20 e sub-17. No segundo semestre, estão previstos os estaduais das três categorias e o Torneio Aberto Amador de Ligas Municipais.

A nível nacional, Botafogo, Flamengo e Fluminense disputam o Brasileirão A1, que começa no dia 15 de fevereiro. O Vasco joga a A2, a partir de 14 de março, enquanto Pérolas Negras e Real Heips jogam a A3, que começa em 21 de março. Todos disputam a Copa do Brasil, que começa em 22 de abril para os times da terceira divisão.

Veja as datas do futebol feminino carioca em 2026

Copa Rio Adulta: última semana de janeiro até segunda semana de abril

Copa Rio Sub-20: segunda semana de fevereiro até penúltima de abril

Copa Rio Sub-17: segunda semana de abril até penúltima de maio

Carioca Adulto: segunda semana de outubro até o fim de novembro

Carioca Sub-20: primeira semana de agosto até penúltima de setembro

Carioca Sub-17: primeira semana de outubro até penúltima de novembro

Torneio Aberto: de julho até novembro