imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026

Competições começam no final de janeiro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
10:50
Placa do Campeonato Carioca Feminino de 2025 antes da final entre Flamengo e Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)
imagem cameraPlaca do Campeonato Carioca Feminino de 2025 antes da final entre Flamengo e Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)
  Mais Notícias

A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou o calendário do futebol feminino carioca de 2026. Com começo oficial previsto para a última semana de janeiro, o ano contará com sete competições, entre adulto, categorias de base e futebol amador.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

As equipes abrem a temporada na Copa Rio, começando pela principal, seguida pela sub-20 e sub-17. No segundo semestre, estão previstos os estaduais das três categorias e o Torneio Aberto Amador de Ligas Municipais.

A nível nacional, Botafogo, Flamengo e Fluminense disputam o Brasileirão A1, que começa no dia 15 de fevereiro. O Vasco joga a A2, a partir de 14 de março, enquanto Pérolas Negras e Real Heips jogam a A3, que começa em 21 de março. Todos disputam a Copa do Brasil, que começa em 22 de abril para os times da terceira divisão.

➡️ Veja o calendário do futebol feminino brasileiro em 2026

Veja as datas do futebol feminino carioca em 2026

  • Copa Rio Adulta: última semana de janeiro até segunda semana de abril
  • Copa Rio Sub-20: segunda semana de fevereiro até penúltima de abril
  • Copa Rio Sub-17: segunda semana de abril até penúltima de maio
  • Carioca Adulto: segunda semana de outubro até o fim de novembro
  • Carioca Sub-20: primeira semana de agosto até penúltima de setembro
  • Carioca Sub-17: primeira semana de outubro até penúltima de novembro
  • Torneio Aberto: de julho até novembro
Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)
Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

