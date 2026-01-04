Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026
Competições começam no final de janeiro
A Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou o calendário do futebol feminino carioca de 2026. Com começo oficial previsto para a última semana de janeiro, o ano contará com sete competições, entre adulto, categorias de base e futebol amador.
As equipes abrem a temporada na Copa Rio, começando pela principal, seguida pela sub-20 e sub-17. No segundo semestre, estão previstos os estaduais das três categorias e o Torneio Aberto Amador de Ligas Municipais.
A nível nacional, Botafogo, Flamengo e Fluminense disputam o Brasileirão A1, que começa no dia 15 de fevereiro. O Vasco joga a A2, a partir de 14 de março, enquanto Pérolas Negras e Real Heips jogam a A3, que começa em 21 de março. Todos disputam a Copa do Brasil, que começa em 22 de abril para os times da terceira divisão.
➡️ Veja o calendário do futebol feminino brasileiro em 2026
Veja as datas do futebol feminino carioca em 2026
- Copa Rio Adulta: última semana de janeiro até segunda semana de abril
- Copa Rio Sub-20: segunda semana de fevereiro até penúltima de abril
- Copa Rio Sub-17: segunda semana de abril até penúltima de maio
- Carioca Adulto: segunda semana de outubro até o fim de novembro
- Carioca Sub-20: primeira semana de agosto até penúltima de setembro
- Carioca Sub-17: primeira semana de outubro até penúltima de novembro
- Torneio Aberto: de julho até novembro
