menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians oficializa Emily Lima e treinadora destaca tradição das Brabas: 'Camisa muito pesada'

Primeira mulher a treinar as Brabas estreia diante do Palmeiras dia 14

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
18:21
Emily Lima é a nova treinadora do time feminino do Corinthians. (Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
imagem cameraEmily Lima é a nova treinadora do time feminino do Corinthians. (Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A treinadora Emily Lima, de 45 anos, é a nova comandante do time feminino do Corinthians, conforme antecipado pelo Lance!. O clube anunciou a contratação nesta terça-feira (24), e confirmou que a técnica inicia seu trabalho em campo, com o grupo de atletas, já nesta quarta-feira (25), no Centro de Treinamento da equipe.

continua após a publicidade

Relacionadas

Emily chega para substituir Lucas Piccinato e inaugura uma nova fase no projeto alvinegro, que busca manter o protagonismo continental construído nos últimos anos. O contrato válido por duas temporadas, segundo apurado pelo Meu Timão e confirmado pela reportagem.

— Essa é uma camisa muito pesada e respeitada mundialmente. Para mim, que vivo o futebol feminino há muitos anos, representa-la neste momento é algo muito grandioso para a minha vida e para a minha carreira. É uma conquista de 16 anos trabalhando como treinadora. Quero representar da melhor forma possível e trabalho não faltará. Estar no Sport Club Corinthians Paulista já é uma realidade e o objetivo agora é, no dia a dia, dar continuidade ao grande trabalho que outras pessoas já vinham fazendo dentro do clube — disse Emily, ao site do Corinthians.

continua após a publicidade

Ex-jogadora com passagem pela seleção de Portugal e por clubes como Santos e São Paulo, Emily retorna ao Brasil após breve experiência no Levante, da Espanha. Apesar do desempenho abaixo do esperado na Liga F, seu currículo inclui títulos do Paulistão e a marca histórica de ter sido a primeira mulher a dirigir a Seleção Brasileira principal, em 2016.

Com perfil detalhista e defensora da profissionalização do futebol feminino, Emily acumula ainda experiências nas categorias de base do Brasil e na coordenação metodológica da seleção do Peru.

continua após a publicidade

Sua chegada ocorre em meio a desafios internos, como a necessidade de recuperar a confiança do grupo e melhor desempenho dentro de campo.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Próximos jogos do Corinthians

O Timão enfrenta o Palmeiras em 14 de março, às 21h30, na Arena Barueri, naquele que será o primeiro desafio de Emily Lima no comando técnico das Brabas. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.

Nesta temporada, o time do Parque São Jorge terá uma série de competições oficiais. Além da Supercopa Feminina e da Copa das Campeãs, disputadas entre janeiro e fevereiro, o Corinthians tem o Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores como desafios.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Emily Lima é a nova treinadora do time feminino do Corinthians. (Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Emily Lima visita sala de troféus do Corinthians. (Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias