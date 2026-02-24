A treinadora Emily Lima, de 45 anos, é a nova comandante do time feminino do Corinthians, conforme antecipado pelo Lance!. O clube anunciou a contratação nesta terça-feira (24), e confirmou que a técnica inicia seu trabalho em campo, com o grupo de atletas, já nesta quarta-feira (25), no Centro de Treinamento da equipe.

Emily chega para substituir Lucas Piccinato e inaugura uma nova fase no projeto alvinegro, que busca manter o protagonismo continental construído nos últimos anos. O contrato válido por duas temporadas, segundo apurado pelo Meu Timão e confirmado pela reportagem.

— Essa é uma camisa muito pesada e respeitada mundialmente. Para mim, que vivo o futebol feminino há muitos anos, representa-la neste momento é algo muito grandioso para a minha vida e para a minha carreira. É uma conquista de 16 anos trabalhando como treinadora. Quero representar da melhor forma possível e trabalho não faltará. Estar no Sport Club Corinthians Paulista já é uma realidade e o objetivo agora é, no dia a dia, dar continuidade ao grande trabalho que outras pessoas já vinham fazendo dentro do clube — disse Emily, ao site do Corinthians.

Ex-jogadora com passagem pela seleção de Portugal e por clubes como Santos e São Paulo, Emily retorna ao Brasil após breve experiência no Levante, da Espanha. Apesar do desempenho abaixo do esperado na Liga F, seu currículo inclui títulos do Paulistão e a marca histórica de ter sido a primeira mulher a dirigir a Seleção Brasileira principal, em 2016.

Com perfil detalhista e defensora da profissionalização do futebol feminino, Emily acumula ainda experiências nas categorias de base do Brasil e na coordenação metodológica da seleção do Peru.

Sua chegada ocorre em meio a desafios internos, como a necessidade de recuperar a confiança do grupo e melhor desempenho dentro de campo.

Emily Lima é a nova técnica do Corinthians Feminino!



A treinadora é a primeira mulher à frente das Brabas, e inicia seu trabalho em campo, com o grupo de atletas, já nesta quarta-feira (25), no Centro de Treinamento da equipe.



Boa sorte, professora!#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/hVs3jspBZJ — Corinthians (@Corinthians) February 24, 2026

Próximos jogos do Corinthians

O Timão enfrenta o Palmeiras em 14 de março, às 21h30, na Arena Barueri, naquele que será o primeiro desafio de Emily Lima no comando técnico das Brabas. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.

Nesta temporada, o time do Parque São Jorge terá uma série de competições oficiais. Além da Supercopa Feminina e da Copa das Campeãs, disputadas entre janeiro e fevereiro, o Corinthians tem o Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores como desafios.

