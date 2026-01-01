Fluminense e Puma lançaram nesta quinta-feira os novos uniformes para a temporada de 2026, estrelando Fábio, Canobbio, Samuel Xavier e Sorriso, lateral do time feminino. Esta é a sexta vez que o clube inclui jogadoras nas campanhas, costume que teve origem em 2020, no segundo ano de modalidade.

continua após a publicidade

A primeira a participar foi Luany, craque do Atlético de Madrid e Seleção Brasileira. Depois dela, outras joias de Xerém também fizeram parte, além de jogadoras identificadas e importantes para a história do Tricolor.

Defendendo o Fluminense desde 2024, Sorriso entra nesta categoria de identificação e comprometimento, sendo uma das lideranças do time. Soma 61 jogos pelo Flu e renovou seu contrato até o final de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense apresenta uniformes, agora produzidos pela Puma (Divulgação/Fluminense FC)

Relembre os lançamentos com jogadoras do Flu

Luany, 2020

No primeiro lançamento do Fluminense com a Umbro, Luany estrelou a campanha ao lado de Ganso, Nenê e Hudson. Aquele era o segundo ano do futebol feminino do clube e a jogadora, então com 17 anos, já se destacava em campo.

Naquela temporada, marcou seu nome na história do Flu ao conquistar as primeiras taças do futebol feminino tricolor: o Brasileirão Sub-18 e o Carioca Sub-18. Atualmente, é vice-artilheira do Atlético de Madrid na Liga F e peça importante de Arthur Elias na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Luany, Ganso, Nenê e Hudson vestindo os uniformes do Fluminense (Foto: Divulgação/FFC)

Tarciane, 2021

Ao lado de Fred e Luccas Claro, Tarciane participou do lançamento do uniforme tricolor do Fluminense em 2021, em homenagem aos 115 anos do primeiro título Carioca do clube, em 1906. A zagueira é uma das maiores revelações de Xerém e e também conquistou os títulos do Brasileiro e do Carioca Sub-18.

Poucos meses depois do lançamento, a zagueira aceitou a proposta do Corinthians, onde tornou-se titular e peça de confiança de Arthur Elias, relação que levaram para a Seleção Brasileira. Tarciane hoje defende o Lyon e forma dupla com Wendie Renard, uma das maiores jogadoras da posição.

Tarciane, Fred e Luccas Claro em lançamento do uniforme tricolor do Fluminense (Foto: Divulgação/FFC)

Luiza Travassos, 2021

Travassos também fez parte da geração multicampeã pela base do Fluminense e foi a terceira jogadora a participar de uma campanha de lançamento de uniforme. Ela posou com Fred e Luccas Claro para as novas camisas brancas do clube, que saíram cerca de um mês depois da tricolor.

A ex-camisa 8 é torcedora assumida do Flu e teve um episódio marcante na semifinal do Brasileirão Sub-18 de 2020, em que se emocionou ao dar entrevista após a classificação e falou sobre sua identificação. Hoje em dia atua no futebol universitário dos Estados Unidos.

Luiza Travassos, Fred e Luccas Claro no lançamento do uniforme branco do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Maria Luiza, 2022

Na campanha de 2022, a volante Maria Luiza esteve ao lado dos companheiros de posição, Martinelli e André, para o lançamento das camisas tricolores. A jogadora era uma das mais antigas do elenco e foi peça importante de Thaissan Passos nos primeiros anos do time. Deixou o clube em 2023, após uma reformulação no elenco, e hoje joga no Itabirito-MG.

Maria Luiza, André e Martineli no lançamento de camisas do Fluminense (Foto: Divulgagação/Umbro)

Gislaine, 2023

O histórico ano de 2023 começou com o lançamento de novas camisas com Gislaine, Marcelo e Germán Cano. A zagueira era recém contratada e atualmente é a jogadora com mais jogos na história do futebol feminino tricolor, foi capitã do time no acesso para a primeira divisão e segue dona da braçadeira. No mesmo ano, o masculino conquistou a Libertadores com o brilho do lateral e do atacante.

Gislaine, Cano e Marcelo no lançamento dos uiformes tricolores do Fluminense (Foto: Divulgação/FFC)

Geovanna Alves, 2024

A atacante Geovanna Alves estrelou o lançamento da terceira camisa do Fluminense para 2024 ao lado de Cano e Martinelli. A jogadora foi uma das artilheiras do Flu na temporada de 2023 e foi importante na campanha do acesso. Atualmente, está sem clube, pois defendia o Fortaleza, que anunciou o encerramento das atividades devido ao rebaixamento do time masculino.